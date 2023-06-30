Cimbom'dan Jonathan Bamba ile sıcak temas! Aslan Fildişili kanat oyuncusunu transfer etmek için masada...

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur, dünyaca ünlü yıldızlarla sürekli temas halinde. Cimbom'a gönül veren taraftarlar, yeni transferlerin bir an önce açıklanması için adeta pusuda bekliyor. Galatasaray'ın son hamlesi ise ses getirecek cinsten...
Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligi ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba için harekete geçti. Erden Timur'un 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede yıldız oyuncunun istekleri masaya yatırıldı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği ve sonrasında yeni bir görüşmenin daha planlandığı belirtildi. Galatasaray, Bamba için henüz resmi bir teklif sunmadı.