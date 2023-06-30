Cimbom'dan Jonathan Bamba ile sıcak temas! Aslan Fildişili kanat oyuncusunu transfer etmek için masada...

Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligi ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba için harekete geçti. Erden Timur'un 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede yıldız oyuncunun istekleri masaya yatırıldı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği ve sonrasında yeni bir görüşmenin daha planlandığı belirtildi. Galatasaray, Bamba için henüz resmi bir teklif sunmadı.