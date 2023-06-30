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    Cimbom'dan Jonathan Bamba ile sıcak temas! Aslan Fildişili kanat oyuncusunu transfer etmek için masada...

    Sarı-Kırmızılılar, Jonathan Bamba’nın menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Henüz resmi teklif yapmayan Cimbom, yıldız oyuncuya beklentilerini sordu...

    Jonathan Bamba ile sıcak temas

    Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

    Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur, dünyaca ünlü yıldızlarla sürekli temas halinde. Cimbom'a gönül veren taraftarlar, yeni transferlerin bir an önce açıklanması için adeta pusuda bekliyor. Galatasaray'ın son hamlesi ise ses getirecek cinsten...

    Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligi ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba için harekete geçti. Erden Timur'un 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede yıldız oyuncunun istekleri masaya yatırıldı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği ve sonrasında yeni bir görüşmenin daha planlandığı belirtildi. Galatasaray, Bamba için henüz resmi bir teklif sunmadı.

        SEVILLA DA DEVREDE
        Jonathan Bamba için İspanya La Liga temsilcisi Sevilla'nın da istekli olduğu öğrenildi. Bayram sonrası transferin netleşmesi bekleniyor. Her iki kanatta da görev alabilen Bamba geçen sezon 35 maçta forma giydi. 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.

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        Haberler Spor Cimbom'dan Jonathan Bamba ile sıcak temas! Aslan Fildişili kanat oyuncusunu transfer etmek için masada...
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