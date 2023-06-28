Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler transfer operasyonunda birçok futbolcuyla temas halinde.
Yönetim özellikle yaz transfer döneminde rotasını İtalya'ya çevirme kararı almıştı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler transfer operasyonunda birçok futbolcuyla temas halinde.
Yönetim özellikle yaz transfer döneminde rotasını İtalya'ya çevirme kararı almıştı.
Serie A'dan yıldızlarla görüşen Kanarya, Inter ile yollarını ayıran Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.
İtalya'dan transferlerine devam edecek olan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia geldi.
Sarı lacivertlilerin Serie A'dan sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi.
Konuyla ilgili haberi Çizme basını duyurdu.
İşte o futbolcu...
F.BAHÇE'DEN JUAN MUSSO BOMBASI!
Altay Bayındır'ın yerine transfer yapacağı belirtilen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Juan Musso'yu gündemine aldı.
Di Marzio'nun haberine göre; sarı lacivertliler, 29 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Arjantinli kaleciyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtildi.
Juan Musso bu sezon Atalanta formasıyla 26 maça çıktı.
Musso bu karşılaşmalarda 30 gol yedi.
Juan Musso 8 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan kalecinin, Atalanta ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.91 boyundaki oyuncu A Spor'un haberine göre kariyerinde Udinese ve Racing Club gibi ekiplerde de forma giymişti.