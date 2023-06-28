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    • Spor
    • 28.06.2023 15:51
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    • 28.06.2023 15:51
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    Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

    Gelecek sezon için takıma bir de kaleci takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertliler Altay Bayındır yerine bir isim arıyordu. İtalyan basını bu sürpriz ismi açıkladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

    Sarı lacivertliler transfer operasyonunda birçok futbolcuyla temas halinde.
    Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

    Yönetim özellikle yaz transfer döneminde rotasını İtalya'ya çevirme kararı almıştı.
        Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

        Serie A'dan yıldızlarla görüşen Kanarya, Inter ile yollarını ayıran Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.
        Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

        İtalya'dan transferlerine devam edecek olan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia geldi.
        Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

        Sarı lacivertlilerin Serie A'dan sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi.
            Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

            Konuyla ilgili haberi Çizme basını duyurdu.
            Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

            İşte o futbolcu...
            Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

            F.BAHÇE'DEN JUAN MUSSO BOMBASI!

            Altay Bayındır'ın yerine transfer yapacağı belirtilen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Juan Musso'yu gündemine aldı.
                Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

                Di Marzio'nun haberine göre; sarı lacivertliler, 29 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
                Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

                Arjantinli kaleciyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtildi.
                Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

                Juan Musso bu sezon Atalanta formasıyla 26 maça çıktı.
                    Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

                    Musso bu karşılaşmalarda 30 gol yedi.
                    Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

                    Juan Musso 8 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.
                    Fenerbahçe’ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...

                    Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan kalecinin, Atalanta ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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                        Depreme dirençli Bursa
                        Haberler Spor Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci! Ne Livakovic ne Perin...
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