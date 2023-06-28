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    • Spor
    • 28.06.2023 15:01
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    • 28.06.2023 15:01
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    Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar uzunca bir dönem Fenerbahçe'nin de listesinde olan golcü futbolcuyu renklerine katmaya hazırlanıyor. İşte flaş transferin detayları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
    Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

    Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.
    Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

    Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.
        Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

        Aslan, transferi ön eleme turlarına yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.
        Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

        Cimbom, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor.
        Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

        Galatasaray, Icardi takımda kalsa bile çok kaliteli bir golcü daha alacak.
            Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

            Cimbom, Andrea Belotti dosyasını yeniden açtı.
            Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

            Belotti, Roma'da umduğunu bulamadı.
            Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

            Yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istedi.
                Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

                Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldız için düğmeye bastı.
                Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

                Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hem Roma ile hem de Belotti'nin menajeriyle temasa geçti.
                Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

                Belottti, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sorun yaşıyor.
                    Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

                    Bundan dolayı 29 yaşındaki Belotti'nin Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.
                    Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

                    Fotomaç'ın haberine göre Belotti'nin bonservis değeri 8 milyon euro.
                    Fenerbahçe’nin gözdesini Galatasaray kapıyor!

                    29 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 31 maçta süre bulmasına karşın sadece 2 asist üretti.
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                    Depreme dirençli Bursa
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