Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

Fenerbahçe, sezon biter bitmez İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı. Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gelecek sezon Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
DZEKO İLE TARAFTARINI AYAĞA KALDIRDI
Fenerbahçe, Kent transferinin ardından Edin Dzeko'yu da kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, 37 yaşındaki Dzeko ile yıllık 4.2 milyon euro karşılığında 2 yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Dzeko yaptığı ilk açıklamada "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
BECAO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Rodrigo Becao ismi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulübüyle yeni sözleşme için anlaşma sağlayamayan Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin olumlu seyrettiği belirtildi. Becao'nun Udinese ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.