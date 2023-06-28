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    • Spor
    • 28.06.2023 16:28
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    • 28.06.2023 16:28
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    Fenerbahçe'ye bir golcü daha! Dzeko'nun yanına gelecek

    Geride kalan sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için transferlere ağırlık verdi. Sarı-Lacivertliler, sezon biter bitmez bombaları patlattı. Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ve dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine kattı. Fenerbahçe'nin yeni hamlesi yine ses getirecek.. İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

    Fenerbahçe, sezon biter bitmez İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı. Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gelecek sezon Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

    DZEKO İLE TARAFTARINI AYAĞA KALDIRDI

    Fenerbahçe, Kent transferinin ardından Edin Dzeko'yu da kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, 37 yaşındaki Dzeko ile yıllık 4.2 milyon euro karşılığında 2 yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Dzeko yaptığı ilk açıklamada "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
    Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

    BECAO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Rodrigo Becao ismi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulübüyle yeni sözleşme için anlaşma sağlayamayan Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin olumlu seyrettiği belirtildi. Becao'nun Udinese ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

        ARNAUTOVIC TEKLİFTEN ETKİLENDİ

        Fenerbahçe ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi daha yaşandı. TMW'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler. İtalyan ekibi Bologna'dan Marko Arnautovic'i transfer etmek istiyor. Arnautovic, Fenerbahçe'nin sunduğu yüksek maaş teklifinden etkilendi. Bologna, Fenerbahçe'nin sunacağı teklife göre Arnautovic'le yollarını ayırabilir.
        Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

        108 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

        34 yaşındaki Avusturyalı yıldız santraforun Bologna ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Arnautovic, geride bıraktığımız sezonda 23 maçta forma giydi. 10 gol atarken 1 asist yaptı. 2021 yılından beri Bologna'da forma giyen Avusturyalı yıldız, 108 kez ülkesinin milli takımında yer aldı. 34 kez fileleri havalandırdı.
        Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

        3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

        Fenerbahçe Yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Arnautovic için Bologna'ya 3 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Kariyerinde 471 maça çıkan, 129 gol ve 73 asist üreten tecrübeli futbolcu, santrafor bölgesi dışında iki kanatta da görev yapabiliyor. Arnautovic transferinin bayramdan sonra netlik kazanması bekleniyor.
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            Depreme dirençli Bursa
            Haberler Spor Fenerbahçe'ye bir golcü daha! Dzeko'nun yanına gelecek
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