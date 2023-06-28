Fenerbahçe’ye bir golcü daha! Dzeko’nun yanına gelecek

DZEKO İLE TARAFTARINI AYAĞA KALDIRDI



Fenerbahçe, Kent transferinin ardından Edin Dzeko'yu da kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, 37 yaşındaki Dzeko ile yıllık 4.2 milyon euro karşılığında 2 yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Dzeko yaptığı ilk açıklamada "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.