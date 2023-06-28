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    • Spor
    • 28.06.2023 12:23
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    • 28.06.2023 12:23
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    Galatasaray'a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sıklaştıran ancak henüz somut adımlar atamayan Galatasaray'a bir transferden de kötü haber geldi. Portekiz basınının haberine göre sarı kırmızılıların uzun süredir ilgilendiği yıldız futbolcu eski takımına dönecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

    Son Şampiyon Galatasaray, 2023-2024 sezonunu resmen açtı.
    Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

    Okan Buruk'un öğrencileri yeni sezonun hazırlıklarına dün akşam yaptıkları antrenmanla başladı.
    Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

    Sarı-kırmızılılar birinci etap yurt dışı kampını ise Avusturya'da yapacak.
        Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

        Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek.
        Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

        18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak.
        Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

        Takım yeni sezona hazırlanırken yönetim de transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştirmeye çalışıyor.
            Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

            Sol bek transferine öncelik veren Cimbom'da Alex Telles ismi gündeme gelmişti.
            Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

            Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı oyuncu için kulübü Manchester United'la temaslarda bulunulmuştu.
            Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

            Ancak 30 yaşındaki sol bekle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
                Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

                Portekiz basınından Correio de Manha'nın haberine göre; Telles'in Porto'ya dönebileceği iddia edildi.
                Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

                Portekiz ekibinin, Diogo Costa'yı Manchester United'a satma anlaşmasının bir parçası olarak Telles'i geri getirmeyi düşündüğü belirtildi.
                Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

                Alex Telles, 2013-2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan Galatasaray'a transfer oldu.
                    Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

                    Brezilyalı oyuncu, 2015'e kadar oynadığı sarı-kırmızılılarda 60 maça çıkıp, 2 gol, 4 asist kaydetti.
                    Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

                    Galatasaray'dan sonra Inter ve Porto'da forma giyen Telles, 2020'de Manchester United'ın yolunu tuttu.
                    Galatasaray’a transferde kötü haber! Eski takımına dönecek

                    Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Telles, Fotomaç'ın haberine göre 38 maçta forma giyerken, 3 asist yaptı.
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