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    Devler Arda Güler'in peşinde! Başkan Ruı Costa yakın arkadaşı Fatih Terim'e Arda'yı sordu

    Terim’in Rui Costa ile yaptığı görüşmede, “Müthiş bir yetenek, sakın kaçırmayın” dediği, Benfica’nın da bunun üzerine Arda Güler’e resmi teklif yaptığı öğrenildi. Ayrıca Leipzig’in de milli futbolcuyla ilgilendiği belirlendi.

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    Benfica’dan Terim’e Arda telefonu

    Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

    18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi. Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Rui Costa'nın görüştüğü isim ise hem Fiorentina hem de Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim oldu.

    Rui Costa'nın Fatih Terim'i arayarak Arda Güler ile ilgilendiklerini söylediği ve oyuncu için "Görüşün nedir? Transfer etmemizi tavsiye eder misin" sorusunu yönelttiği öğrenildi. Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

        Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık. Transferini kesinlikle öneririm" dediği öğrenildi.

        ALİ KOÇ'TAN YOĞUN MESAİ
        Arda Güler için Barcelona, Real Madrid ve Milan kulüplerinin isimlerinin de anılmaya başlandığı Başkan Ali Koç'un da genç yıldızı 1 yıl daha takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Öte yandan Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leipzig'in de Arda Güler için devreye girdiği öğrenildi. Alman ekibinin kısa süre içinde milli futbolcuya resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.



        RUİ COSTA HOCASININ FİKRİNİ SORDU
        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde özellikle Fiorentina takımında kariyerinin atın sezonlarından birisini yaşayan Rui Costa, Arda transferi öncesi eski hocasının görüşünü aldı.

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        İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
        Haberler Spor Devler Arda Güler'in peşinde! Başkan Ruı Costa yakın arkadaşı Fatih Terim'e Arda'yı sordu
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