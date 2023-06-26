Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.06.2023 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2023 11:51
    ABONE OL

    Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

    Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, çalışmalarını bu doğrultuda yürütürken flaş bir ismi de kadrosuna katıyor. İtalyanlar, sarı kırmızılıların yıldız isimle anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte o isim ve sözleşme detayları...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

    Sarı kırmızılı ekibin kurmayları yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.
    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

    Yönetim bu sezonki ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirlemişti.
        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

        Bu doğrultuda Dursun Özbek ve yönetim kurulu, yapacağı transferleri Devler Ligi ön eleme maçlarına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyordu.
        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

        Ancak sarı kırmızılı kurmalar, transfer piyasasındaki yüksek rakamlar sebebiyle ince eleyip sık dokuma kararı almıştı.
        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

        Transferde şu ana kadar sessiz kalan Aslan, ilk bombasını patlattı.
            Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

            Galatasaray'ın yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiği öğrenildi.
            Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

            Konuyla ilgili sıcak bilgiyi ise İtalyan basını verdi.
            Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

            İşte ayrıntılar...
                Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                PAREDES G.SARAY'DA!

                Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Leandro Paredes transferinde mutlu sona ulaştı.
                Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki orta sahayla 4 yıllık anlaşma sağladı.
                Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                Cimbom'un, Arjantinli yıldıza senelik 2.5 milyon Euro ücret ödeyeceği belirtildi.
                    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                    Öte yandan Paredes ile anlaşan Galatasaray, PSG ile bonservis sorununu çözdükten sonra transfere nokta koyacak.
                    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                    Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 39 karşılaşmada görev aldı.
                    Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                    Paredes bu maçlarda 1 gol attı.
                        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                        Ayrıca 2 asist yaptı.
                        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Arjantinli oyuncunun, PSG ile olan kontratı 2024'te sona erecek.
                        Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları

                        A Spor'un haberine göre 28 yaşındaki yıldız, kariyerinde Roma, Zenit, Boca, Empoli ve Verona gibi takımlarda da forma giymişti.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        • Paylaş
                        • Tweet
                        • Paylaş
                        • Sitene Ekle
                        •  
                        Bursa Avrupa’nın yeşil şehirler ağı
                        Haberler Spor Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! İşte sözleşme detayları
                            loading
                            SON DAKİKA