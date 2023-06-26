Jesus yönetiminde şans bulamayan Serdar Dursun takımdaki geleceği hakkında karar verdi

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan takımdaki geleceği merak edilen futbolcuların da durumu netleşmeye başladı. Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon 26 maçta forma giyen ve 4 gol, 5 asistlik katkı yapan golcü futbolcu Serdar Dursun'un da durumu netleşti. Jorge Jesus yönetimindeki takımda beklediği şansı bulamayan ve Kanarya'dan ayrılacağı gündeme gelen 31 yaşındaki golcü, takımda kalmaya karar verdi.
Yeni sezondaki parolasını, 'Yeni sezon, yeni hoca ve yeni şans' olarak belirleyen futbolcu, F.Bahçe'de devam edecek. Forvet hattındaki rekabetin kendisini kamçılayacağına inanan Dursun, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayıp A Milli Takım'da da değişilmez isim olmayı hedefliyor. 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi olan Serdar Dursun'un kulübü ile 1 sene de sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.
SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 26 maçta forma şansı bulan Serdar Dursun, bu maçlarda 4 gol ve 5 asiste imza attı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Dursun, sonrasında ise istediği ölçüde süre alamadı.