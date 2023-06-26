Jesus yönetiminde şans bulamayan Serdar Dursun takımdaki geleceği hakkında karar verdi





Yeni sezondaki parolasını, 'Yeni sezon, yeni hoca ve yeni şans' olarak belirleyen futbolcu, F.Bahçe'de devam edecek. Forvet hattındaki rekabetin kendisini kamçılayacağına inanan Dursun, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayıp A Milli Takım'da da değişilmez isim olmayı hedefliyor. 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi olan Serdar Dursun'un kulübü ile 1 sene de sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.