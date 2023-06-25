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    • Spor
    • 25.06.2023 16:32
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    • 25.06.2023 16:32
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    Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yola devam etmeme kararı alındı.

    Giresunspor’da teknik direktör İrfan Buz’la yollar ayrıldı

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı
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