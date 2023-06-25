Giresunspor’da teknik direktör İrfan Buz’la yollar ayrıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.