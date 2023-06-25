Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
- Spor
- 25.06.2023 16:32
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- Son Güncelleme:
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- 25.06.2023 16:32
Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yola devam etmeme kararı alındı.
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