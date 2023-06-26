Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Uğur Dündar'a salvo: İstifa etmeye davet ediyorum





KOLTUĞUN DEĞERİNİ ANLAMAMIŞ

O koltuğun değerini ve ağırlığını halen kavrayamamış olan Uğur Dündar'ın, açıklamalarımla hiç ilgisi olmayan bu çocukça iddiası, hem Fenerbahçe Başkanı'na, hem de Yüksek Divan Kurulu üyelerine hakarettir. Maalesef söz konusu gazeteci bu satırlarıyla, basın toplantımdan gerekli payı kendisine çıkaramadığını kanıtlamıştır" dedi. Aziz Yıldırım açıklamasının devamında ise "Artık fiili olarak sürdüremediği Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan Uğur Dündar'ı istifa etmeye davet ediyorum" sözlerini sarf etti. Yıldırım ayrıca, "Söz konusu gazeteci yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a engel çıkarmadığı için tehditlerime maruz kaldığını ifade ederek tecahülüarif yapmış, edebiyatımızda sık kullanılan bilmezlikten gelme sanatından faydalanmaya çalışmıştır" dedi.