Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Uğur Dündar'a salvo: İstifa etmeye davet ediyorum

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Uğur Dündar'ın köşe yazısına cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Uğur Dündar'ın oturmuş olduğu makam, Fenerbahçe Başkanı'na zorluk çıkarabileceği bir yer olmamakla birlikte, o makam böyle bir kötülüğe alet edilemeyecek kadar da değerli ve kutsaldır.
KOLTUĞUN DEĞERİNİ ANLAMAMIŞ
O koltuğun değerini ve ağırlığını halen kavrayamamış olan Uğur Dündar'ın, açıklamalarımla hiç ilgisi olmayan bu çocukça iddiası, hem Fenerbahçe Başkanı'na, hem de Yüksek Divan Kurulu üyelerine hakarettir. Maalesef söz konusu gazeteci bu satırlarıyla, basın toplantımdan gerekli payı kendisine çıkaramadığını kanıtlamıştır" dedi. Aziz Yıldırım açıklamasının devamında ise "Artık fiili olarak sürdüremediği Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan Uğur Dündar'ı istifa etmeye davet ediyorum" sözlerini sarf etti. Yıldırım ayrıca, "Söz konusu gazeteci yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a engel çıkarmadığı için tehditlerime maruz kaldığını ifade ederek tecahülüarif yapmış, edebiyatımızda sık kullanılan bilmezlikten gelme sanatından faydalanmaya çalışmıştır" dedi.
YILDIRIM 'İSTİFA' DEDİ
Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Uğur Dündar'ın açıklaması için "Çocukça" ifadesini kullandı. Ayrıca Yıldırım, Divan Kurulu Başkanı Dündar'ı istifaya davet etti.