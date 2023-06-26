Adrenalin fırtınası: Türk atçılığı derbisi Gazi koşusu büyük bir heyecana sahne oldu!

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan 97. Gazi Koşusu, Cumhuriyetin 100. yılında düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den beri düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşirken, adrenalin dolu yarışta sürpriz yaşandı.

URFA ASLANI BİRİNCİ OLDU

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez koşabildiği koşu, 2400 metre mesafeli çim pistte yapıldı. 22 tayın yarıştığı ve heyecanlı anlara sahne olan 97. Gazi Koşusu'nu, Selim Kaya'nın sahibi olduğu 16 numaralı tayı Urfa Aslanı, jokeyi Mehmet Kaya ile kazandı. Ayhan Kurşun idaresindeki Qualizto ikinci, Chaika da jokeyi Vedat İbiş ile 3 oldu. Müslüm Çelik ile start alan Moonlight Fairy 4, Native Power da Akın Sözen idaresinde 5. sırada yer aldı.

BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

Gazi Koşusu şampiyonuna 5 milyon TL ödül verildi. İkinci 2, üçüncü 1 milyon lira kazandı. Dördüncü 500 bin, beşinci 250 bin liranın sahibi oldu. İlk 5'teki safkanların kazandığı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira oldu. Diğer gelirlerle bu rakam 9.3 milyon TL'yi buldu.