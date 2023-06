Veliefendi’de derbi heyecanı! Büyük koşu bugün...

REKORLARIN ADAMI AHMET ÇELİK

89. Gazi Koşusu'nu Renk, 90. Gazi Koşusu'nu Graystorm, 91. Gazi Koşusu'nu Piano Sonata, 92. Gazi Koşusu'nu Hep Beraber adlı safkanla kazanan Ahmet Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory ve 95. Gazi Koşusu'nu ise Burgas isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birinci oldu. Çelik, aldığı ceza nedeniyle bu sene at binemiyor. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey ise Mümin Çılgın. Unutulmaz jokeyin 9 birinciliği bulunuyor.

