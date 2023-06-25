Veliefendi’de derbi heyecanı! Büyük koşu bugün...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katılacak. Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.
ŞAMPİYON 5 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 5 milyon lira ödül kazandıracak. Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek.
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