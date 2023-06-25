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    Veliefendi’de derbi heyecanı! Büyük koşu bugün...

    Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu bugün koşulacak. Büyük koşu, saat 17.15’te start alacak. 22 safkan, 2 bin 400 metrelik pistte birinciliğe ulaşmak için mücadele edecek...

    Veliefendi’de derbi günü

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katılacak. Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.


    ŞAMPİYON 5 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK
    Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 5 milyon lira ödül kazandıracak. Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek.


    1 ALTIN SİMA


        2 ANADOLU KOPARAN



        3 BRIGHT FIRE


        4 COSMİC KID



            5 DAGMAR

            6 HEAD VORKER



            7 LORD OF PELENNOR

                8 NATİVE POWER


                9 POYRİ



                10 QUALİZTO


                    11 RAKS STAR

                    12 SAMURAI KAJIKI



                    13 SOUND OF SUMMER



                        14 THE RAPTOR



                        15 TURDEMIRKIR



                        16 URFA ASLANI


                            17 WİLD DANGER



                            18 CHAİKA


                            19 ÇAKALIN KIZI



                                20 GENERAL BRİELLA



                                21 HORROR


                                22 MOONLIGHT FAİRY


                                    REKORLARIN ADAMI AHMET ÇELİK
                                    89. Gazi Koşusu'nu Renk, 90. Gazi Koşusu'nu Graystorm, 91. Gazi Koşusu'nu Piano Sonata, 92. Gazi Koşusu'nu Hep Beraber adlı safkanla kazanan Ahmet Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory ve 95. Gazi Koşusu'nu ise Burgas isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birinci oldu. Çelik, aldığı ceza nedeniyle bu sene at binemiyor. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey ise Mümin Çılgın. Unutulmaz jokeyin 9 birinciliği bulunuyor.

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