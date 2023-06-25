97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı!

Cumhuriyetimizin 100. yılındaki Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı isimli safkan kazandı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Gazi'nin onuruna düzenlenen 97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı ile kazanan jokey Mehmet Kaya: "Tarifi mümkün olmayan bir duygu…"#GaziKoşusu pic.twitter.com/Uv2v3zabCL — Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) June 25, 2023

BİRİNCİYE 5 MİLYON TL

Türk yarışçılığının derbisi olan bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi.

97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış oldu.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin TL'ye ulaşacak.