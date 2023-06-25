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    • 25.06.2023 17:40
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    • 25.06.2023 18:09
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    97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı!

    Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 97. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" kazandı. Türk yarışçılığının derbisi olan bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlenmişti.

    takvim.com.tr
    Gazi Koşusu’nun kazananı belli oldu!

    Cumhuriyetimizin 100. yılındaki Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı isimli safkan kazandı.

    BİRİNCİYE 5 MİLYON TL

    Türk yarışçılığının derbisi olan bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi.

    97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış oldu.

    At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin TL'ye ulaşacak.

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    Haberler Spor 97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı!
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