A Milli Erkek Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ukrayna'yı yenerek şampiyon oldu

Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanan final maçında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

İlk seti 14-25 kaybeden Millilerimiz, ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti. Ukrayna dördüncü seti 25-22 kazanarak maçı karar setine götürdü.

ŞAMPİYON TÜRKİYE!

Türkiye çok iyi başladığı karar setini 15-6 alarak maçı 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, 2021 finalinde de Ukrayna ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 yenerek turnuvadaki ikinci şampiyonluğa ulaşmıştı.