A Milli Erkek Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ukrayna'yı yenerek şampiyon oldu

Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanan final maçında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
İlk seti 14-25 kaybeden Millilerimiz, ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti. Ukrayna dördüncü seti 25-22 kazanarak maçı karar setine götürdü.
ŞAMPİYON TÜRKİYE!
Türkiye çok iyi başladığı karar setini 15-6 alarak maçı 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, 2021 finalinde de Ukrayna ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 yenerek turnuvadaki ikinci şampiyonluğa ulaşmıştı.
İlk şampiyonluğunu 2019 finalinde Belarus'u devirerek alan Türkiye, 2012 ve 2022 yıllarında ikinci, 2008, 2010 ve 2018 yıllarında ise üçüncü olmuştu. Filenin Efeleri bu turnuvada final oynadığı için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Öte yandan üçüncülük maçında Çekya'yı 3-0 yenen Hırvatistan bronz madalyanın sahibi oldu.