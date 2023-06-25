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    • 25.06.2023 16:25
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    • 25.06.2023 16:25
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    Veliefendi'de Aziz Yıldırım'a destek! 'Ali Koç istifa' sesleri

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu'nu takip etmek için Veliefendi Hipodromu'na geldi. Aziz Yıldırım'ı hipodromda gören sarı-lacivertli taraftarlar, sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. Taraftarlar ayrıca 'Ali Koç istifa' tezahüratında da bulundu.

    takvim.com.tr
    Veliefendi’de Aziz Yıldırım’a destek! ’Ali Koç istifa’ sesleri

    Bu yıl 97. kez koşulacak olan Gazi Koşusu öncesi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da koşuyu takip etmek amacıyla Veliefendi Hipodromu'na geldi. Tribündeki yerini alan Aziz Yıldırım'a sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

    Hipodromda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Yıldırım ile fotoğraf çektirirken, 'Aziz Başkan' şeklinde tezahüratlar yaptı.

    Aziz Yıldırım, taraftarların ilgisine karşılıksız kalmayarak, sarı-lacivertlileri selamladı.

    İşte o görüntüler ve 'Ali Koç istifa' tezahüratları;

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    Haberler Spor Veliefendi'de Aziz Yıldırım'a destek! 'Ali Koç istifa' sesleri
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