Veliefendi’de Aziz Yıldırım’a destek! ’Ali Koç istifa’ sesleri

Bu yıl 97. kez koşulacak olan Gazi Koşusu öncesi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da koşuyu takip etmek amacıyla Veliefendi Hipodromu'na geldi. Tribündeki yerini alan Aziz Yıldırım'a sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Hipodromda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Yıldırım ile fotoğraf çektirirken, 'Aziz Başkan' şeklinde tezahüratlar yaptı.

Aziz Yıldırım, taraftarların ilgisine karşılıksız kalmayarak, sarı-lacivertlileri selamladı.

İşte o görüntüler ve 'Ali Koç istifa' tezahüratları;