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    • 25.06.2023 11:05
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    • 25.06.2023 11:05
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    2023 GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 25 Haziran 97. Gazi Koşusu yarış programı - saatleri! Birincilik ödülü, ikramiyesi ne? 97. Gazi Koşusu'nu kim kazandı?

    97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 25 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te veriliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen bu seneki koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkıyor. Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Birincilik ödülü, ikramiyesi ne? 97. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE

    Türk atçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun 97.'si bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenleniyor. Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Birincilik ödülü, ikramiyesi ne? 97. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? İşte merak edilenler...

    GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2023?

    Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

    GAZİ KOŞUSU NEREDE KOŞULACAK?

    17.15 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek.

        GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

        7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5.000.000 TL olarak belirlendi. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2.000.000 TL, üçüncüye 1.000.000 TL, dördüncüye 500.000 TL ve beşinciye ise 250.000 TL ikramiye dağıtılacak.

        Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7.848.000 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9.285.000 TL'ye ulaşacak.

        GAZİ KOŞUSU PROGRAMI

        Kadın Binici Dostluk Kupası (KADIN BİNİCİ) - 14.00

        Neriman Koşusu (Şartlı-1/Dişi) - 14.30

        Küheylan Koşusu (KV-6/DHÖW) - 15.00

        Neriman Koşusu (Şartlı - 1/Dişi) - 15.30

        Zübeyde Hanım Koşusu (G2/Dişi) - 16.00

        Anafartalar Koşusu (G1) - 16.30

        Gazi Koşusu (G1) - 17.15

        Haliç Koşusu (G1) - 18.00

        Ali Rıza Bey Koşusu (G2/DHÖW) - 18.30

        Nene Hatun Koşusu (G2/Dişi) - 19.00
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        Haberler Spor 2023 GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 25 Haziran 97. Gazi Koşusu yarış programı - saatleri! Birincilik ödülü, ikramiyesi ne? 97. Gazi Koşusu'nu kim kazandı?
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