Türk atçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'nun 97.'si bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenleniyor. Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Birincilik ödülü, ikramiyesi ne? 97. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? İşte merak edilenler...
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2023?
Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.
GAZİ KOŞUSU NEREDE KOŞULACAK?
17.15 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek.