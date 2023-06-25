GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5.000.000 TL olarak belirlendi. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2.000.000 TL, üçüncüye 1.000.000 TL, dördüncüye 500.000 TL ve beşinciye ise 250.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7.848.000 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9.285.000 TL'ye ulaşacak.