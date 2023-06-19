Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e özel tebrik: Gerçekten muhteşem bir goldü

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Türkiye, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Avrupa kulüplerinin transferdeki gözdesi ve Türk futbolunun yeni yıldızlarından olan Arda Güler, yedek soyunduğu Galler maçına attığı golle damga vurdu. A Milli Takım formasıyla ilk golünü atıp siftah yapan Arda Güler, uzak mesafeden attığı enfes golle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Stefan Kuntz'un taktiksel kararı ile yedek başladığı maçın 61. dakikasında Salih Özcan'ın yerine giren milli yıldız, attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler maçının ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile telefonla görüşerek, alınan galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik etti.