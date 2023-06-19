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    • 20.06.2023 02:22
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    • 20.06.2023 02:22
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    Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e özel tebrik: Gerçekten muhteşem bir goldü

    A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4’üncü maçında Galler’i 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardında Başkan Erdoğan milli futbolcuları arayarak tebrik etti. Öte yandan geceye damgasını vuran Arda Güler ile özel olarak konuşan Başkan Erdoğan, ""Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna goller. Bakış, o ters köşeye atışın çok çok güzeldi. Gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Arda Güler’e tebrik

    A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Türkiye, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.



    Avrupa kulüplerinin transferdeki gözdesi ve Türk futbolunun yeni yıldızlarından olan Arda Güler, yedek soyunduğu Galler maçına attığı golle damga vurdu. A Milli Takım formasıyla ilk golünü atıp siftah yapan Arda Güler, uzak mesafeden attığı enfes golle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Stefan Kuntz'un taktiksel kararı ile yedek başladığı maçın 61. dakikasında Salih Özcan'ın yerine giren milli yıldız, attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler maçının ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile telefonla görüşerek, alınan galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik etti.



        EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun'da oynanan karşılaşmada Galler'i 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ay-yıldızlıların soyunma odasına indi. Soyunma odasında Bakan Bak'ın telefonundan tüm takımı tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arda Güler'in attığı gol için, 'Bunlar istisna goller' yorumunu yaptı.



        TÜM TAKIMI TEBRİK ETTİ
        İlk olarak takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile görüşen Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar izledim. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bizlere. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattı. Neticesi iyi oldu. Hepsine benden selamlar. Hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.



        BAŞKAN'DAN ARDA'YA ÖZEL TEBRİK
        Milli takımın ikinci golünün altında imzası olan Arda Güler ile de konuşan Başkan Erdoğan, "Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna goller. Bakış, o ters köşeye atışın çok çok güzeldi. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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