Türkiye Galler maçında skandal olay! Golümüz böyle iptal edildi

A Milli Takım'ın Galler'i ağırladığı maçta enteresan bir pozisyon yaşandı. Ay yıldızlılar EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Galler karşısında 9. dakikada öne geçti. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Zeki Çelik'in sağ kanattan ceza sahasına doğru yaptığı ortada Mepham topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kendi ağlarını buldu.



Millilerimiz golün ardından sevinirken hakem Fabio Maresca pozisyonun incelendiği uyarısında bulundu. Zeki'ye gönderilen pas öncesi bir ofsayt şüphesinin olması nedeniyle pozisyon uzun süre VAR'da incelendi.



*Görüntü TRT'den alınmıştır.

Sky İtalia'nın haberine göre teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilmedi. Bu yüzden maçın hakemi Fabio Maresca, VAR'a gidip kendisi karar vermek zorunda kaldı. Ofsayt çizgisinin çekilmeden hakemin göz kararı karar vermesinin VAR protokolüne aykırı olduğu belirtildi.