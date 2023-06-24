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    Maceraya gerek yok doğru isim Avcı! F.Bahçe'de bazı yöneticiler Başkan Ali Koç'u Avcı konusunda ikna etmeye çalışıyor...

    Sarı-Lacivertliler’de teknik adam bilmecesi bir türlü çözülemiyor. Bazı yöneticilerin, “Maceraya gerek yok. En doğru isim Abdullah Avcı” dediği ancak Başkan Ali Koç’un hala kafasındaki en güçlü adayınİ smail Kartal olduğu belirtiliyor...

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    Maceraya gerek yok doğru isim Avcı

    Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Başkan Ali Koç'un mali genel kurulda yaptığı "Camiayı ve ligi bilen bir ismi göreve getireceğim" açıklaması sonrası gözler İsmail Kartal'a çevrilmişti.

    CAMİANIN EVLADI AMA...
    Tecrübeli hoca ile her konuda anlaşılmasına rağmen henüz bir açıklama yapılmaması kafaları karıştırıyordu. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre; yönetim içinde Kartal'a ciddi bir muhalefet oluşmuş durumda.

    Bazı yöneticilerin Başkan Ali Koç'a, "İsmail Kartal bu camianın evladı ancak bizi şampiyon yapabilecek kapasiteye sahip değil" dediği ve "Maceraya gerek yok. En doğru isim Abdullah Avcı" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

        Başkan Koç'un ise özellikle taraftarlardan gelen tepkiler ve geçmiş yıllarda yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle Abdullah Avcı'ya çok sıcak bakmadığı, halen kafasındaki ilk ismin İsmail Kartal olduğu öğrenildi.

        BAYRAM SONRASINA MI?
        Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi çok daha sağlıklı bir karar verme adına teknik adam konusunu bayram bitimine bıraktı. Bu süre içerisinde yöneticilerin Abdullah Avcı ile ilgili Başkan Ali Koç'a baskılarının süreceği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli teknik adamın , Sarı-Laciverli takımın başına geçmeye oldukça istekli olduğu da belirtiliyor.

        Avcı haber bekliyor
        Mİ bir süredir milli takım ile de anılan Abdullah Avcı şu anda gelişmeleri izliyor. Tecrübeli hoca F.Bahçe'nin kararını bekliyor..

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        Haberler Spor Maceraya gerek yok doğru isim Avcı! F.Bahçe'de bazı yöneticiler Başkan Ali Koç'u Avcı konusunda ikna etmeye çalışıyor...
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