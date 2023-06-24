Maceraya gerek yok doğru isim Avcı! F.Bahçe'de bazı yöneticiler Başkan Ali Koç'u Avcı konusunda ikna etmeye çalışıyor...

Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Başkan Ali Koç'un mali genel kurulda yaptığı "Camiayı ve ligi bilen bir ismi göreve getireceğim" açıklaması sonrası gözler İsmail Kartal'a çevrilmişti.
CAMİANIN EVLADI AMA...
Tecrübeli hoca ile her konuda anlaşılmasına rağmen henüz bir açıklama yapılmaması kafaları karıştırıyordu. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre; yönetim içinde Kartal'a ciddi bir muhalefet oluşmuş durumda.
Bazı yöneticilerin Başkan Ali Koç'a, "İsmail Kartal bu camianın evladı ancak bizi şampiyon yapabilecek kapasiteye sahip değil" dediği ve "Maceraya gerek yok. En doğru isim Abdullah Avcı" ifadesini kullandığı belirtiliyor.