Maceraya gerek yok doğru isim Avcı! F.Bahçe'de bazı yöneticiler Başkan Ali Koç'u Avcı konusunda ikna etmeye çalışıyor...

BAYRAM SONRASINA MI?

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi çok daha sağlıklı bir karar verme adına teknik adam konusunu bayram bitimine bıraktı. Bu süre içerisinde yöneticilerin Abdullah Avcı ile ilgili Başkan Ali Koç'a baskılarının süreceği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli teknik adamın , Sarı-Laciverli takımın başına geçmeye oldukça istekli olduğu da belirtiliyor.