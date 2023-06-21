Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ı umursamıyorum diyemezsiniz

Vodafone Park'taki sponsorluk anlaşmasına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara CEO'su Emre Kenci, Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ve Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Sponsorlukların kulüpler için önemine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Bu sponsorluk toplantıları çok güzel oluyor. Hem para alıyoruz hem de sizleri görüyoruz. Futbolun modern dünyada vazgeçilmezlerinden birisi sponsorlar. Ekonominin çok büyüdüğü, sadece stat ve bilet gelirlerinin yeterli olmadığı bir süreç tüm dünyada yaşanıyor. Sponsorların önemli olduğunu, onlara göz bebeğimiz kadar dikkat ettiğimizi söylemek istiyorum. Kendileriyle önümüzdeki sezon birlikte olmak üzere nikahı tazeledik. Geçen sene yine burada beraberdik. İnşallah beraberliğimiz artarak devam eder demiştik. Konç sponsorumuzdu geçen sene. Bugün kol sponsorluğunda tek kolumuzda devam edecek. Yeni formalarımızla beraber, kolda bizle beraber olacaklar. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Ekonomik olarak yaşanan sorunlar, deprem, daha öncesinde koronavirüs derken sıkıntılı süreç geçiriyoruz. Faiz yükünün de sırtımıza bindirdiği yükle birlikte nefes alabiliyorsak sponsorluklar sayesinde. Daha farklı yerlerde olmasını diliyorum. Genç nesil bizim gibi değil. Daha çok dijital ortamı değerlendiriyor. Dijital ve iletişim artık başka bir noktaya geldi" ifadelerini kullandı.

"FORMALARI TFF KONGRESİNDE DE GİYMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Formaların tanıtımının ardından bu sene formalarını çok beğendiğini belirten Çebi, "Formaları bu sene çok beğendim. Türkiye Futbol Federasyonu kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş'ı" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN AĞASI, PAŞASI OLAN BİR CAMİAYI UMURSAMIYORUM DİYEMEZSİNİZ"

TFF ile bir huzursuzluk yaşadıklarını, bunu da saklamaya gerek olmadığını söyleyen Çebi, "Malum federasyon yönetimi veya başkanıyla maalesef hassas olmamıza rağmen bir huzursuzluk yaşıyoruz. Bunun saklanacak tarafı yok. Biz mümkün olduğu kadar fikir beyan ederken dikkatli olmaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar değerli. Bizim ilişkimiz Ahmet Nur Çebi-Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil. Beşiktaş - TFF ilişkisi. Konuların bazen şahsileştirildiğini görebiliyorum. Ben bu ifadeyi kızgınlıkla istemeden, ağzından çıkmış bir cümle olarak düşünüyorum. Başka türlü olma durumu yok. Niye umursamıyorsunuz. Bir göreve yönetmek için talip oluyorsunuz. Tek görevi futbola hizmet etmek. Türk futbolunun ağası, paşası olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz. Bu anlık çıkmış bir cümle. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet etmek sizin vazifesinizdir. Eğer göreve talip olmuşsanız umursamak zorundasınız. Beşiktaş'ı umursayacağını biliyorum. Umursamama gibi bir şansı yok. Bunu dileyebilir, isteyebilir, gönlünden geçirebilir ama böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Anlık bir kızgınlıkla ağzından çıktığını düşünüyorum. Türk futboluna hizmete devam ederken Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecektir. Tek aday olarak giriyor, kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"NE EKERSENİZ, ONU BİÇERSİNİZ"

Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap veren Çebi, "İlk bakışta doğru söylemiş. Hep söylemişimdir, bizler aile dostuyuz. Kamuoyunda birbirimize değer verdiğimizi hissettirelim diyenlerden biriyim. Kulüpler Birliği'nde böyle bir ifadesi olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Sen beni sevmeyeceksin, ben seni seveceğim böyle bir şey yok. Siz zafer sarhoşluğuyla şampiyonluk gecesinde 6 puan da verdim ne olacak derseniz sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Kendisinin üzüldüğüne, üzüldüm. Kendisini gerçekten seviyorum. Diğer camiaları üzücü şekilde hareket ederseniz, diğer camialardan da sizi üzecek cevaplar alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz" dedi.

"TFF YÖNETİMİNE İSİM ÖNERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Beşiktaş yönetimi olarak, TFF yönetimine bir isim önermeyi düşünmediklerini de sözlerine ekleyen Ahmet Nur Çebi, "Böyle bir talep gelmedi. Önermeyi düşünmüyoruz. Beşiktaş camiasından birini arzu ediyorlarsa bulurlar. Bu onların sorumluluğunda bir şeydir. Başkalarına nasıl davranıyorsa benim camiada da öyle davranacağını hissetmelidir. Beşiktaş'tan birisi olup, olmamış çok önemli değil. Beşiktaş taraftarı hakkını korumasını bilir. İbra konusuna gelince, o gün yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Ama yapacaklarını dinleyeceğim. Pozitif bir gelişme görürsek kendileriyle yola devam ederiz. Ama gidişatı görmemiz lazım. Ne görürsek onu gösteririz" ifadelerini kullandı.

"GEDSON VE SAİSS İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Gedson ve Romain Saiss'in durumlarıyla ilgili gelen soru üzerine Çebi, şöyle konuştu:

"İkisi de benim kıymetli futbolcularım. Geçen seneki başarıları ortada. Gedson'un müthiş bir çıkışı oldu. Premier Lig'de olmak üzere gözler Gedson'un üstünde. Teklifler geliyor ama gönlümden geçmiyor. Beşiktaş'a daha iyi paralar kazandıracağını düşündüğüm için talepler var, görüşmeler yok. Taleplere soğuk bakıyoruz. Zaman ne gösterir göreceğiz. Kendisinin de gitme yönünde bir isteği yok. Biz böyle bir futbolcuyla yola devam etmeyi tercih ediyoruz. Saiss geçen sene başarılı bir süreç geçirdi. Kendisiyle devam etmeyi arzu ettiğimi söyledim. Gelen talepler var. Kendisi de uygun koşullar olması halinde yolumu açar mısınız dedi, olmazsa da Beşiktaş'a zarar veren bir oyuncu olmam dedi. İki tarafın da görüşleri, hocanın da görüşleri yola devam etmek. Yarın ne olur göreceğiz."

PAPARA CEOSU KENCİ: BEŞİKTAŞ'A SPONSOR OLABİLMEK BÜYÜK GURUR KAYNAĞI

Geçen yıl konç sponsoru olduklarını bu sene ise hem de kolda hem de forma kolunda sponsorluğun devam edeceğini belirten Papara CEO'su Emre Kenci, "Geçen sene buradaki toplantıda benim mevcut rolümle verdiğim ilk büyük karardı. Beşiktaş gibi köklü takıma, bizim gibi yeni bir şirketin sponsor olabilmesi büyük gurur kaynağı. Papara markasını biz Beşiktaş markasıyla örtüşür görüyoruz. Ortak değerleri olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası Bırakmam Seni Kampanyası'nı programımıza ekledik. Böyle güzel bir iş birliğimiz de oldu. Bu sene konç ve kol sponsoru oluyoruz. 2 sene anlaşma yaptık bu sene. Papara hızla büyüyen bir şirket. İvmemizi kaybetmesek bu sponsorları büyütmek neden olmasın diyoruz. Beşiktaş kart ürününü duyuruyoruz. Papara kartların ayrıcalıklarına sahip olmakla birlikte Kartal yuvalarında ayrıcalıklar sağlıyor. Maç bileti çekilişi, forma kazanma gibi özel etkinliklerine katılabilme özelliklerine de sahip" diye konuştu.

GENEL SEKRETER MEHTAP MUTLUŞAN FERAH: İŞ BİRLİKLERİNİN ARTMASI BİZİ MUTLU EDİYOR

Sponsorluk anlaşmalarının devam edeceğini söyleyen Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah ise, "120 yıllık armamızın, iş birlikleriyle artması bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki günlerde de başka kurumlarla girdiğimiz önemli iş birlikteliklerinin müjdesini vereceğiz. Dün akşam forma yansmanımızı yaptık, yeni formalarımızı size göstermek istedik" şeklinde konuştu.