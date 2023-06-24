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    • Spor
    • 24.06.2023 15:03
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    • 24.06.2023 15:14
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    Galatasaray'a transfer müjdesi! "Gurur duyarım"

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan genç futbolcudan, taraftarları sevindiren bir açıklama geldi. İşte o isim ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

    Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar başladı.
    Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

    UEFA Şmapiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istiyor.
    Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

    Cimbom'un transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.
        Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

        Ayrıca kurmaylar, golcü yıldız Mauro Icardi'nin de bonservisini almak için kolları sıvadı.
        Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

        Ancak Galatasaraylı yöneticiler kulübün geleceğini de düşünüyor.
        Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

        Kadrosuna genç isimleri katmak isteyen Aslan harekete geçti.
            Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

            Galatasaray'ın transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 20 yaşındaki Paraguaylı merkez orta saha Diego Gomez'den açıklama geldi.
            Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

            Libertad kulübünde forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfere yeşil ışık yaktı.
            Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

            Paraguaylı genç yıldız, "Galatasaray'da futbol oynamaktan gurur duyarım" açıklamasını yaptı.
                Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

                Oysa 1 gün önce Libertad kulübü başkanı farklı bir açıklama yapmıştı.
                Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

                Libertad kulübü Başkanı Ruben Di Tore, Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden Gomez'in takımda kalacağını açıklamıştı.
                Galatasaray’a transfer müjdesi! Gurur duyarım

                Gomez'in bu açıklamasının başkanın sözlerinden hemen sonra gelmesi dikkat çekiciydi.
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