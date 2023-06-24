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    • Spor
    • 24.06.2023 12:15
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    • 24.06.2023 12:15
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    İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

    Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Ryan Kent ile Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Takıma bir stoper takviyesi yapmayı planlayan yönetim mutlu sona çok yakın. Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio sarı lacivertlilere müjdeli haberi verdi. İşte o isim ve detaylar...

    takvim.com.tr
    İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

    Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
    İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

    Bu sezon transferin en hareketli takımı olan Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
    İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

    Sarı lacivertliler ligin bitmesinin ardından 2 bomba patlattı.
        İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

        Yönetim; Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini sonuçlandırarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.
        İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

        2 transferle yetinmeyecek olan Fenerbahçe, flaş isimlerle görüşmelerine devam ediyor.
        İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

        Bu futbolculardan biri ise Udinese forması giyen Rodrigo Becao'ydu.
            İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

            Sarı lacivertli ekip Brezilyalı stoper için yoğun bir çalışma içindeydi.
            İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

            Becao transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.
            İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

            Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

            İşte detaylar...
                İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

                BECAO'DA MUTLU SONA DOĞRU!

                Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Becao, Udinese ile 30 Haziran 2024'te sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
                İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

                Öte yandan Fenerbahçe ile Becao arasındaki görüşmelerin iyi gittiği belirtildi.
                İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

                Bu görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuca varması ve anlaşmanın resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.
                    İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

                    4 sezonun ardından Brezilyalı defans oyuncusunun Udinese'den ayrılmaya çok yakın olduğu kaydedildi.
                    İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

                    27 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde 28 maça çıktı.
                    İşte Fenerbahçe’nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu

                    Becao bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
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                        Haberler Spor İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Ünlü gazeteci duyurdu
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