Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.
Yönetim bu bölge için geniş çaplı bir araştırma içindeydi.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.
Yönetim bu bölge için geniş çaplı bir araştırma içindeydi.
Bu doğrultuda Cimbom, bonservisi Juventus'ta bulunan Weston McKennie'yi gündemine almıştı.
Aslan, McKennie için İtalyan kulübüyle pazarlıklara başlamıştı.
24 yaşındaki yıldızın transferi için birçok farklı formül konuşuluyordu.
Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
ROMA'DAN MCKENNIE'YE KANCA!
İtalyan basınına göre Serie A takımlarından Roma'nın, Weston McKennie için girişimlere başladığı öğrenildi.
Roma'nın, ABD'li oyuncunun transferinde Galatasaray'a meydan okuduğu ifade edildi.
Juventus'un ise elden çıkarmak istediği McKennie için gelen en yüksek teklifi kabul edeceği kaydedildi.
Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun ise oyuncunun yakın çevresiyle çoktan iletişime geçtiği vurgulandı.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve yetenekli futbolcunun hangi takıma gideceğinin netlik kazanması bekleniyor.
Geçen sezonu Leeds United'da geçiren Weston McKennie, toplam 41 karşılaşmada görev aldı.
McKennie bu maçlarda 3 gol attı.
Ayrıca 3 de asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan ABD'li yıldızon, Juventus ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
1.85 boyundaki orta saha, kariyerinde Schalke, Dallas Academy ve Otterbach gibi ekiplerde de boy göstermişti.