Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.06.2023 18:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2023 18:10
    ABONE OL

    Mourinho'dan Galatasaray'a kötü haber! O isme talip oldu

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar birçok mevkiye transfer için temaslarını sürdürürken gündemde olan bir isimle ilgili kötü haber geldi. Buna göre Roma, Aslan'ın listesinde olan o isme talip oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

    Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
    Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

    Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.
    Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

    Yönetim bu bölge için geniş çaplı bir araştırma içindeydi.
        Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

        Bu doğrultuda Cimbom, bonservisi Juventus'ta bulunan Weston McKennie'yi gündemine almıştı.
        Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

        Aslan, McKennie için İtalyan kulübüyle pazarlıklara başlamıştı.
        Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

        24 yaşındaki yıldızın transferi için birçok farklı formül konuşuluyordu.
            Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

            Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
            Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

            Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
            Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

            İşte ayrıntılar...
                Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                ROMA'DAN MCKENNIE'YE KANCA!

                İtalyan basınına göre Serie A takımlarından Roma'nın, Weston McKennie için girişimlere başladığı öğrenildi.
                Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                Roma'nın, ABD'li oyuncunun transferinde Galatasaray'a meydan okuduğu ifade edildi.
                Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                Juventus'un ise elden çıkarmak istediği McKennie için gelen en yüksek teklifi kabul edeceği kaydedildi.
                    Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                    Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun ise oyuncunun yakın çevresiyle çoktan iletişime geçtiği vurgulandı.
                    Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                    Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve yetenekli futbolcunun hangi takıma gideceğinin netlik kazanması bekleniyor.
                    Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                    Geçen sezonu Leeds United'da geçiren Weston McKennie, toplam 41 karşılaşmada görev aldı.
                        Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                        McKennie bu maçlarda 3 gol attı.
                        Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                        Ayrıca 3 de asist kaydetti.
                        Mourinho’dan Galatasaray’a kötü haber! O isme talip oldu

                        Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan ABD'li yıldızon, Juventus ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
                            • Paylaş
                            • Tweet
                            • Paylaş
                            • Sitene Ekle
                            •  
                            Meral Akşener’den CHP itirafı: Pişmanım
                            Haberler Spor Mourinho'dan Galatasaray'a kötü haber! O isme talip oldu
                                loading
                                SON DAKİKA