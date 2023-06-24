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    Fener’den Karsdorp hamlesi! Kanarya Hollandalı sağ bekin transferi için düğmeye bastı...

    Osayi-Samuel için ciddi teklifler alan Sarı-Lacivertli yönetim, Roma forması giyen Hollandalı sağ bekin transferi için düğmeye bastı. İtalyan kulübüyle resmi görüşmelerin başladığı öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener’den Karsdorp hamlesi

    Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transfer harekatı devam ediyor. Bright Osayi- Samuel için İngiltere ve Fransa'dan çok ciddi teklifler alan Sarı-Lacivertliler'in rotasını bir kez daha İtalya'ya kırdığı belirtiliyor. Yönetimin, Roma'da forma giyen Rick Karsdorp'un transferi için resmi girişimlere başladığı öğrenildi. İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı sağ bek geçtiğimiz sezon Serie A'da 13 maçta 712 dakika süre aldı. Sürekli 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Karsdorp'un Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirlendi. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız futbolcu 2017 yılında 16 milyon Euro karşılığında Feyenoord'tan Roma'ya transfer olmuştu. Karsdorp geçen sezon milli futbolcumuz Zeki Çelik'in gölgesinde kaldı ve yeterince forma şansı bulamadı.



    YILDIZLARIN ARASINDA!
    Uzun süredir gündeminde yer alan Edin Dzeko'yu kadrosuna katmayı başaran Fenerbahçe'de taraftarlar çok mutlu... Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Boşnak yıldızın uzun süredir aranan 9 numara olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Dzeko'nun istatistikleri de bu görüşleri doğrular nitelikte. 37 yaşındaki futbolcu 21. yüzyılda Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan 9. futbolcu olmayı başardı. Dzeko rakip ağları tam 307 kez sarsarken, listenin zirvesinde 704 golle Lionel Messi yer aldı. Arjantinli süper yıldızı 696 golle Cristiano Ronaldo ve 480 golle Robert Lewandowski izledi. Dzeko ayrıca Ronaldo ile beraber, Avrupa'nın en az 3 büyük liginde 50 gol barajını geçen 2 isimden biri olarak çok önemli bir istatistiğe imzasını attı.



    DEMİR'DE BİLİC DÖNEMİ
    Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla gelecek sezon UEFA Konferans Ligi biletini alan Adana Demirspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sezonun bitmesiyle Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic ile anlaştı. 54 yaşındaki Hırvat teknik adam en son İngiltere Championship ekibi Watford'da görev yapmış ve 26 maçta 1.48 puan ortalaması tutturmuştu.

        REKORLARIN ADAMI METE GAZOZ
        Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşında milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay sıralama yarışlarında oyunlar rekoru kırdı. Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 47 sporcunun katıldığı sıralama yarışlarında kendisine ait Avrupa Oyunları rekorunu tekrar kırmayı başardı. Başarılı sporcu, 2019'daki Avrupa Oyunları'nda sıralama yarışlarında 685 puan alarak rekorun sahibi olmuştu. Mete, Krakow'da sıralama atışlarında 692 puana ulaşarak birinci oldu ve rekorunu geliştirdi. Makaralı yay kadınlarda ise Hazal Burun, 705 puanla sıralama atışlarında 15 sporcu arasında 5. oldu. Eleme maçları klasik yay erkeklerde 26 Haziran'da, kadınlar makaralı yayda ise 27 Haziran'da yapılacak.



        KOURBELİS VEDA ETTİ
        Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Kourbelis, eski kulübü Panathinaikos'u ziyaret ederek çalışanlarla vedalaştı. Transfer sezonun resmi olarak başlamasıyla birlikte Pazartesi günü açıklanması beklenen Kourbelis, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın verdiği program dahiline çalışmalarına devam ediyor.



        YENİ FORMALAR ÇIKTI
        Fırtına'nın gelecek sezon için giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. Forma tedarikçisi Joma ile 3 yıllığına anlaşan Bordo- Mavililer, yeni formaları, "Bu formadaki arma neredeyse; sen sevdiklerin için oradasın. #Bize- HerYerTrabzon" paylaşımı yaptı.



            ÇEKYA'LI STOPERE GÖZ HAPSİ
            Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi üyeleri önceki akşam Gürcistan'da Çekya ile İngiltere arasındaki U21 müsabakasını yerinde takip etti. İngiltere'nin 2-0'la kazandığı bu karşılaşmada özellikle Çekya'nın 20 yaşındaki stoperi Martin Vitik yakından izlendi. Bonservisi Sparta Prag kulübünde bulunan Vitik, geçen sezon 31 maçta süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Martin Vitik'in kulübü Sparta Prag ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-Mavililer oyuncunun fiyatı yükselmeden bir an önce transferi sonlandırmak istiyor.

            KARTAL'IN HEDEFİ D'AMBROSIO
            Beşiktaş transferde sıcak gelişmeler yaşıyor. İtalyan devi İnter'le sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Danilo D'Ambrosio'ya Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. İtalyan medyasındaki haberlerde kulübü ile sözleşme yenilemek istemeyen D'Ambrosio'nun daha fazla forma şansı bulabilmek adına yeni maceralara yelken açmak istediği iddia edildi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın D'Ambrosio'nun istediği rakam ve şartları ile ilgili bilgi aldığını kamuoyuyla paylaşırken önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncuyla ilgili girişimlerin olabileceği ifade edildi. SAĞ BEKTE DE OYNUYOR
            34 yaşında Danilo D'Ambrosio, 2014 yılından bu yana forma giydiği İnter'de geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2 asist katkısı yaptı. İtalyan yıldız, savunmanın ortasında ve savunmanın sağ çizgisinde forma giyebiliyor. D'Ambrosio, İnter dışında Torino, Fiorentina, Potenza ve Juve Stabia takımlarının formasını giydi.

            ÇİZME'DEN ÇİFTE İDDİA
            Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken dış basından da önemli iddialar geliyor. İtalyan basınına göre Galatasaray, Serie A'da forma giyen 2 santrforla ilgileniyor. Bu isimlerin Fiorentina'da forma giyen Sırp santrfor Luka Jovic ile Atalanta'nın Kolombiyalı golcüsü Luis Muriel olduğu ifade edildi. Icardi transferinden bağımsız olarak golcü arayan Galatasaray'ın bu isimden birisini kadrosuna katmak istediği bildirildi. 32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Luis Muriel'in Atalanta ile 1 yıllık sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında. 25 yaşında ve 1.82 boyunda olan Luka Jovic'in de kulübü Fiorentina ile 1 yıllık sözleşmesi kalmış durumda. Jovic'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Galatasaray'ın bu iki oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu tercih edilen oyuncunun kulübü ile de her an masaya oturma ihtimalinin bulunduğu da gelen haberler arasında.


            GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN GURUR DUYARIM
            Galatasaray'ın transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 20 yaşındaki Paraguaylı merkez orta saha Diego Gomez'den açıklama geldi. Libertad kulübünde forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfere yeşil ışık yaktı. Paraguaylı genç yıldız, "Galatasaray'da futbol oynamaktan gurur duyarım" açıklamasını yaptı. Oysa 1 gün önce Libertad kulübü başkanı farklı bir açıklama yapmıştı. Libertad kulübü Başkanı Ruben Di Tore, Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden Gomez'in takımda kalacağını açıklamıştı. Gomez'in bu açıklamasının başkanın sözlerinden hemen sonra gelmesi dikkat çekiciydi.


            ÖZBEK LEVSKİ'Yİ SATIN ALIYOR
            Galatasaray bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Başkan Dursun Özbek'in Burgaristan ekibi Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Bulgar yayın organı 24chasa'nın haberine göre; Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek ile pazarlık yapıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek haberde oteller zinciri sahibi olarak tanıtılıyor. İddiaya göre Sirakov ile Özbek'in görüşmeleri devam ediyor. Ayrıca kulübün hisselerine Sırp milyarder Dragan Solak'ın da ilgilendiği gelen haberler arasında.


            PARADES'TE UMUT VAR
            Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden bir tanesi olan Arjantinli ön libero Leandro Parades'den açıklama geldi. Parades, Boca Juniors'a dönmeyeceğini ve kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi. Bu açıklama Galatasaray'ın umutlarını artırdı.


            KARTAL'IN GEDSON KARARI!
            Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes'i takımda tutmanın planlarını yapıyor. Henüz resmi bir teklif gelmeyen Portekizli oyuncu için Avrupa'daki birçok kulübün ilgisi var. Yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak bakmayan yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunu 25 milyon Euro'nun altındaki bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

            YÜZMEDE BRONZ MADALYA
            Avrupa Oyunları'nın artistik yüzme serbest stil kombinasyon branşında Türkiye, bronz madalya elde etti. Yarışmada ayyıldızlı takımda, Esranur Yirmibeş, Nil Talu, Ayda Salepçioğlu, Melek Andreea Akay, Selin Telci, İsra Yüksel, Derin Aralp, Ece Sokullu, Ece Üngör, Duru Kanberoğlu, Dila Yıldız ve Cansın Kütükçüoğlu yer aldı.


            ATICILAR FİNALE KALAMADI
            Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde atıcılıkta milli sporcular finale kalamadı. Erkekler 10 metre havali tüfekte ise elemelerde Mert Nalbant 38 sporcu içerisinde 23'üncü, Ömer Akgün ise 32'nci olarak final bileti alamadı. Atıcılıkta müsabakalar bugün çeşitli kategorilerde devam edecek.


            BAŞKAN ALİ DÜŞMEZ'E ZİYARET
            İstanbul Amatör Spor Kulüpleri başkanlığına 5. kez seçilen Ali Düşmez, İstanbul Balkan SK tarafından ziyaret edildi. Balkan SK Başkanı Tamer Arslan ile beraberindeki heyet, TFF yönetimine de giren Düşmez'i tebrik etti.

            CEBALLOS İLE 4 YIL DAHA
            Real Madrid, Dani Ceballos'un sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı. Madrid ile 120 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon ise 1 gol, 9 asistle oynadı.


            MORAİTİS'İ PANA KAPTI
            Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Dimitris Moraitis'i transfer etti. Guard Moraitis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

            MİKAİL OKYAR SAKARYA'DA
            Sakaryaspor, yeni sezon transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil- siyahlılar son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı.


            FROOME FRANSA'DA YOK
            Britanyalı bisikletçi Chris Froome, kariyerinde dört kez kazandığı Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek. İsrail-Premier Tech takımı, 2018'den bu yana yarış kazanamayan 38 yaşındaki Froome'u kadroya almadı.


            ALMANYA'DA GÜNDEM IRKÇILIK
            Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam'a sosyal medyadan ırkçı hakaret edilmesini kınadı.


            GALATASARAY'A STRASBOURG ENGELİ
            Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna katmak istediği David Datro Fofana'nın Strasbourg'a kiralanabileceği öğrenildi. Chelsea'nin sahibinin Strasbourg'u satın alması Fransız ekibinin işini kolaylaştırdı.

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