Fener’den Karsdorp hamlesi! Kanarya Hollandalı sağ bekin transferi için düğmeye bastı...

ÇİZME'DEN ÇİFTE İDDİA

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken dış basından da önemli iddialar geliyor. İtalyan basınına göre Galatasaray, Serie A'da forma giyen 2 santrforla ilgileniyor. Bu isimlerin Fiorentina'da forma giyen Sırp santrfor Luka Jovic ile Atalanta'nın Kolombiyalı golcüsü Luis Muriel olduğu ifade edildi. Icardi transferinden bağımsız olarak golcü arayan Galatasaray'ın bu isimden birisini kadrosuna katmak istediği bildirildi. 32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Luis Muriel'in Atalanta ile 1 yıllık sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında. 25 yaşında ve 1.82 boyunda olan Luka Jovic'in de kulübü Fiorentina ile 1 yıllık sözleşmesi kalmış durumda. Jovic'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Galatasaray'ın bu iki oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu tercih edilen oyuncunun kulübü ile de her an masaya oturma ihtimalinin bulunduğu da gelen haberler arasında.



GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN GURUR DUYARIM

Galatasaray'ın transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 20 yaşındaki Paraguaylı merkez orta saha Diego Gomez'den açıklama geldi. Libertad kulübünde forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfere yeşil ışık yaktı. Paraguaylı genç yıldız, "Galatasaray'da futbol oynamaktan gurur duyarım" açıklamasını yaptı. Oysa 1 gün önce Libertad kulübü başkanı farklı bir açıklama yapmıştı. Libertad kulübü Başkanı Ruben Di Tore, Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden Gomez'in takımda kalacağını açıklamıştı. Gomez'in bu açıklamasının başkanın sözlerinden hemen sonra gelmesi dikkat çekiciydi.



ÖZBEK LEVSKİ'Yİ SATIN ALIYOR

Galatasaray bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Başkan Dursun Özbek'in Burgaristan ekibi Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Bulgar yayın organı 24chasa'nın haberine göre; Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek ile pazarlık yapıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek haberde oteller zinciri sahibi olarak tanıtılıyor. İddiaya göre Sirakov ile Özbek'in görüşmeleri devam ediyor. Ayrıca kulübün hisselerine Sırp milyarder Dragan Solak'ın da ilgilendiği gelen haberler arasında.



PARADES'TE UMUT VAR

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden bir tanesi olan Arjantinli ön libero Leandro Parades'den açıklama geldi. Parades, Boca Juniors'a dönmeyeceğini ve kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi. Bu açıklama Galatasaray'ın umutlarını artırdı.



KARTAL'IN GEDSON KARARI!

Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes'i takımda tutmanın planlarını yapıyor. Henüz resmi bir teklif gelmeyen Portekizli oyuncu için Avrupa'daki birçok kulübün ilgisi var. Yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak bakmayan yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunu 25 milyon Euro'nun altındaki bir rakama bırakmayı düşünmüyor.



YÜZMEDE BRONZ MADALYA

Avrupa Oyunları'nın artistik yüzme serbest stil kombinasyon branşında Türkiye, bronz madalya elde etti. Yarışmada ayyıldızlı takımda, Esranur Yirmibeş, Nil Talu, Ayda Salepçioğlu, Melek Andreea Akay, Selin Telci, İsra Yüksel, Derin Aralp, Ece Sokullu, Ece Üngör, Duru Kanberoğlu, Dila Yıldız ve Cansın Kütükçüoğlu yer aldı.



ATICILAR FİNALE KALAMADI

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde atıcılıkta milli sporcular finale kalamadı. Erkekler 10 metre havali tüfekte ise elemelerde Mert Nalbant 38 sporcu içerisinde 23'üncü, Ömer Akgün ise 32'nci olarak final bileti alamadı. Atıcılıkta müsabakalar bugün çeşitli kategorilerde devam edecek.



BAŞKAN ALİ DÜŞMEZ'E ZİYARET

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri başkanlığına 5. kez seçilen Ali Düşmez, İstanbul Balkan SK tarafından ziyaret edildi. Balkan SK Başkanı Tamer Arslan ile beraberindeki heyet, TFF yönetimine de giren Düşmez'i tebrik etti.



CEBALLOS İLE 4 YIL DAHA

Real Madrid, Dani Ceballos'un sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı. Madrid ile 120 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon ise 1 gol, 9 asistle oynadı.



MORAİTİS'İ PANA KAPTI

Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Dimitris Moraitis'i transfer etti. Guard Moraitis ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.



MİKAİL OKYAR SAKARYA'DA

Sakaryaspor, yeni sezon transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil- siyahlılar son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı.



FROOME FRANSA'DA YOK

Britanyalı bisikletçi Chris Froome, kariyerinde dört kez kazandığı Fransa Turu'nda pedal çevirmeyecek. İsrail-Premier Tech takımı, 2018'den bu yana yarış kazanamayan 38 yaşındaki Froome'u kadroya almadı.



ALMANYA'DA GÜNDEM IRKÇILIK

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam'a sosyal medyadan ırkçı hakaret edilmesini kınadı.



GALATASARAY'A STRASBOURG ENGELİ

Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna katmak istediği David Datro Fofana'nın Strasbourg'a kiralanabileceği öğrenildi. Chelsea'nin sahibinin Strasbourg'u satın alması Fransız ekibinin işini kolaylaştırdı.