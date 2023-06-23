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    • Spor
    • 23.06.2023 12:03
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    • 23.06.2023 12:03
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    Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

    Gelecek sezon için önceliği forvet bölgesine veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Gomis ile yollarını ayıran ve Icardi'nin durumunun da belirsizliğini koruduğu sarı kırmızılılarda 2 golcü takviyesi planlanıyor. İtalyan basını bu doğrultuda sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte o isim ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
    Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

    Sarı kırmızılıların transferdeki ilk hedefi hücum hattına takviye yapmak.
    Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

    Cimbom'da Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollar ayrılmıştı.
        Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

        Mauro Icardi'nin de takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
        Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

        Bu doğrultuda forvet hattında büyük bir boşluk oluştu.
        Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

        Transferde zaman kaybetmek istemeyen yönetim, santrfor adaylarını belirledi.
            Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

            Aslan'ın gündemine ise bugüne kadar adı basında hiç yer almayan bir golcü geldi.
            Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

            Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
            Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

            İşte sarı kırmızılıların yeni hedefi...
                Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                G.SARAY'DAN LUIS MURIEL HAMLESİ!

                Sport.quotidiano'da yer alan habere göre Galatasaray, Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'i gündemine aldı.
                Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                Sarı kırmızılıların 32 yaşındaki golcü için temaslara başladığı kaydedildi.
                Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                İtalyan temsilcisinin de tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı.
                    Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                    Kolombiyalı forvet aynı zamanda milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da takım arkadaşı konumunda.
                    Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                    Bu sezon Atalanta'da 31 maça çıkan Muriel, 3 gol attı.
                    Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                    Ayrıca 5 asist yaptı.
                        Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Muriel'in, Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
                        Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

                        A Spor'un haberine göre 1.79 boyundaki Muriel kariyerinde Sevilla, Udinese, Sampdoria, Lecce, Granada ve Deportovio Cali gibi ekiplerde de boy göstermişti.
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                        Haberler Spor Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu
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