Galatasaray’dan sürpriz golcü hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılıların transferdeki ilk hedefi hücum hattına takviye yapmak.
Cimbom'da Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollar ayrılmıştı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılıların transferdeki ilk hedefi hücum hattına takviye yapmak.
Cimbom'da Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollar ayrılmıştı.
Mauro Icardi'nin de takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Bu doğrultuda forvet hattında büyük bir boşluk oluştu.
Transferde zaman kaybetmek istemeyen yönetim, santrfor adaylarını belirledi.
Aslan'ın gündemine ise bugüne kadar adı basında hiç yer almayan bir golcü geldi.
Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
İşte sarı kırmızılıların yeni hedefi...
G.SARAY'DAN LUIS MURIEL HAMLESİ!
Sport.quotidiano'da yer alan habere göre Galatasaray, Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'i gündemine aldı.
Sarı kırmızılıların 32 yaşındaki golcü için temaslara başladığı kaydedildi.
İtalyan temsilcisinin de tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Kolombiyalı forvet aynı zamanda milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da takım arkadaşı konumunda.
Bu sezon Atalanta'da 31 maça çıkan Muriel, 3 gol attı.
Ayrıca 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Muriel'in, Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
A Spor'un haberine göre 1.79 boyundaki Muriel kariyerinde Sevilla, Udinese, Sampdoria, Lecce, Granada ve Deportovio Cali gibi ekiplerde de boy göstermişti.