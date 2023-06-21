ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

Şampiyon Galatasaray'a transfer dönemine resmen girilmeden birçok oyuncu yazılıp çiziliyor fakat Sarı-Kırmızılı yönetim, hata yapmak istemiyor… Listede 100'den fazla oyuncunun bulunduğu iddia edilirken, en tepelerdeki isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
JUVENTUS VE MİLAN PEŞİNDE
Sarı-Kırmızılılar'da en çok talibi olan futbolcu Nicolo Zaniolo… İtalyan futbolcuyu ülkesinden isteyen takımların bulunduğu biliniyor. Özellikle Juventus ve Milan'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusunu istediği ifade ediliyor.
"TÜRKİYE'DE İYİYİM AMA NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"
Zaniolo, İspanya'nın Formentera Adası'nda tatil yaparken, TvPlay Twitter kanalının mikrofonuna konuştu. Yıldız futbolcu, "Türkiye'de iyiyim ama futbolda ne olacağı asla belli olmaz. Şimdilik oradayım ama bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.