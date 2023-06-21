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    • Spor
    • 21.06.2023 15:52
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    • 21.06.2023 15:52
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    ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

    Galatasaray'dan ayrılmaya en yakın isim Nicolo Zaniolo… İtalyan yıldızın yerine ise en son Premier Lig'de top koşturan Brezilyalı bir sol kanat gelebilir. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo'yu uçuk bir bedelle satarsa bu ismi renklerine katmayı hedefliyor. İşte o isim ve detaylar...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

    Şampiyon Galatasaray'a transfer dönemine resmen girilmeden birçok oyuncu yazılıp çiziliyor fakat Sarı-Kırmızılı yönetim, hata yapmak istemiyor… Listede 100'den fazla oyuncunun bulunduğu iddia edilirken, en tepelerdeki isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

    ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

    JUVENTUS VE MİLAN PEŞİNDE

    Sarı-Kırmızılılar'da en çok talibi olan futbolcu Nicolo Zaniolo… İtalyan futbolcuyu ülkesinden isteyen takımların bulunduğu biliniyor. Özellikle Juventus ve Milan'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusunu istediği ifade ediliyor.
    ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

    "TÜRKİYE'DE İYİYİM AMA NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

    Zaniolo, İspanya'nın Formentera Adası'nda tatil yaparken, TvPlay Twitter kanalının mikrofonuna konuştu. Yıldız futbolcu, "Türkiye'de iyiyim ama futbolda ne olacağı asla belli olmaz. Şimdilik oradayım ama bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.

        ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

        2027 YILINA KADAR KONTRATI VAR

        Geçen sezon devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya Galatasaray'a katılan Zaniolo ile Haziran 2027'ye kadar kontrat yapıldı. Zaniolo, 10 Süper Lig maçında 5 gol atarken, 2'sini Fenerbahçe derbisinde kaydetti.

        ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

        ZANIOLO YERİNE TETE DÜŞÜNÜLÜYOR

        Tapusu Shakhtar Donetsk'te bulunan 15 Şubat 2000 doğumlu Mateus Cardoso Lemos Martins yani bilinen ismiyle Tete, Zaniolo'nun 1 numaralı alternatifi konumunda.

        ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

        Brezilyalı futbolcu geçen sezonu Avrupa'nın iki dev liginde geçirdi.

            ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

            ÖNCE LYON'A SONRA LEİCESTER'A KİRALANDI

            Futbola ülkesi Gremio'da başlayan Tete, 2019'da Shakhtar'a 15 milyon Euro'ya satıldı. 31 Mart 2022'de Olimpik Lyon'a kiralanan Tete, Ocak 2023'e kadar Fransa Ligue 1'de mücadele etti. Ardından 6 aylığına Leicester City'ye kiralandı. Yani Tete, geçen sezonu hem Lyon'da hem Leicester'da oynayarak geçirdi.

            ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

            33 MAÇTA 7 GOLÜ, 5 ASİSTİ VAR

            Tete, geçen sezon Lyon'da 19 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı. Leicester'da ise 13 maçta 1 gol kaydedebildi. Shakhtar ile 31 Aralık 2023'te kontratı sona erecek Tete'nin satılmasına ve para kazanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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            Haberler Spor ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!
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