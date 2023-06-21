ÖZEL | Zaniolo giderse o gelecek!

"TÜRKİYE'DE İYİYİM AMA NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ"



Zaniolo, İspanya'nın Formentera Adası'nda tatil yaparken, TvPlay Twitter kanalının mikrofonuna konuştu. Yıldız futbolcu, "Türkiye'de iyiyim ama futbolda ne olacağı asla belli olmaz. Şimdilik oradayım ama bekleyip görelim" ifadelerini kullandı.