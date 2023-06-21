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    • Spor
    • 21.06.2023 16:51
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    • 21.06.2023 16:51
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    Fenerbahçe'de Ali Koç Arda Güler görüşmesi sona erdi!

    Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Arda Güler, kulüp başkanı Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. İşte yaşanan gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Arda Güler görüşmesi sona erdi! İşte son durum

    Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Arda Güler, kulüp başkanı Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

    A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, buluşmaya dair verdiği detayda, "Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi yaklaşık 3 saat sonra sona erdi. Arda Güler, babasıyla görüşmeye geldi. Kulüp binasından ayrılırken Arda'nın neşesi yerindeydi." ifadelerini kullandı.

    Geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen ve son olarak A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i yendiği maçta şık bir gole imzasını atan genç yenetek Arda Güler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında...

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç Arda Güler görüşmesi sona erdi!
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