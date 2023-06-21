Fenerbahçe'de Ali Koç Arda Güler görüşmesi sona erdi!

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Arda Güler, kulüp başkanı Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, buluşmaya dair verdiği detayda, "Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi yaklaşık 3 saat sonra sona erdi. Arda Güler, babasıyla görüşmeye geldi. Kulüp binasından ayrılırken Arda'nın neşesi yerindeydi." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen ve son olarak A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i yendiği maçta şık bir gole imzasını atan genç yenetek Arda Güler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında...