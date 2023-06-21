Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

Galatasaray için her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Sarı-Kırmızılılar, Leeds United'la kiralık sözleşmesi sona eren Juventuslu Weston McKennie için çalışmaları sürdürüyor. Juventus ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Paris Saint-Germain'e geri dönen Leandro Paredes ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor. İtalyan medyası ayrıca Fildişi Sahili asıllı İtalyan forvet Moise Kean'in de Galatasaray'ın gündeminde olduğunu sayfalarına taşıdı. 23 yaşındaki forvetin Juventus ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
MOUSSA DEMBELE'NİN DE ADI GEÇİYOR
Galatasaray'ın bir diğer golcü hedefi Moussa Dembele. Fransız yıldızla da görüşmeler olumlu ilerliyor, ancak kulübün bu konuda yeni bir adım atmadığı ve alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi. Cimbom, geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Icardi'nin bonservisi alınamazsa Dembele bitirilecek.
İNGİLİZLER'DEN FABIO SILVA İDDİASI
Galatasaray ile ismi anılan bir başka isim ise İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen genç golcü Fabio Silva. İngiliz medyasına göre 20 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu için Galatasaray'ın dışında Ajax, Sevilla, Roma ve Milan gibi devler de pusuda bekliyor. Ocak ayında transfer olduğu PSV'de toplamda 19 maça çıkan Silva, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.