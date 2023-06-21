Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

Galatasaray için her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Sarı-Kırmızılılar, Leeds United'la kiralık sözleşmesi sona eren Juventuslu Weston McKennie için çalışmaları sürdürüyor. Juventus ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Paris Saint-Germain'e geri dönen Leandro Paredes ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor. İtalyan medyası ayrıca Fildişi Sahili asıllı İtalyan forvet Moise Kean'in de Galatasaray'ın gündeminde olduğunu sayfalarına taşıdı. 23 yaşındaki forvetin Juventus ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.