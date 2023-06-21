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    • 21.06.2023 15:17
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    • 21.06.2023 15:17
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    Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

    Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de taraftarını sevindirmek isteyen Cimbom yıldız oyuncularla temasını sürdürüyor. Galatasaray'ın yıldız isimlerine ise Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif yağıyor. Tottenham, Danimarkalı stoper Victor Nelsson için gözünü kararttı. İşte son teklifi…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

    Galatasaray için her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Sarı-Kırmızılılar, Leeds United'la kiralık sözleşmesi sona eren Juventuslu Weston McKennie için çalışmaları sürdürüyor. Juventus ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Paris Saint-Germain'e geri dönen Leandro Paredes ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor. İtalyan medyası ayrıca Fildişi Sahili asıllı İtalyan forvet Moise Kean'in de Galatasaray'ın gündeminde olduğunu sayfalarına taşıdı. 23 yaşındaki forvetin Juventus ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

    Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

    MOUSSA DEMBELE'NİN DE ADI GEÇİYOR

    Galatasaray'ın bir diğer golcü hedefi Moussa Dembele. Fransız yıldızla da görüşmeler olumlu ilerliyor, ancak kulübün bu konuda yeni bir adım atmadığı ve alternatif isimler üzerinde durduğu öğrenildi. Cimbom, geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Icardi'nin bonservisi alınamazsa Dembele bitirilecek.
    Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

    İNGİLİZLER'DEN FABIO SILVA İDDİASI

    Galatasaray ile ismi anılan bir başka isim ise İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen genç golcü Fabio Silva. İngiliz medyasına göre 20 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu için Galatasaray'ın dışında Ajax, Sevilla, Roma ve Milan gibi devler de pusuda bekliyor. Ocak ayında transfer olduğu PSV'de toplamda 19 maça çıkan Silva, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
        Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

        TOTTENHAM NELSSON İÇİN İSTEKLİ

        Sarı-Kırmzılılar transferde birçok isimle görüşürken yıldız oyuncularına da teklifler geliyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'u İngiltere'nin köklü kulübü Tottenham transfer etmek istiyor. İngiliz medyası da Londra kulübünün bu transfer için oldukça istekli olduğunu sayfalarına taşıdı.
        Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

        22 MİLYON POUNDA MAL OLACAK

        The Guardian, Victor Nelsson ile yaptığı haberde "Tottenham, Galatasaray'ın defans oyuncusu Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Danimarkalı milli oyuncu 22 milyon pounda mal olacak" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı kulüp teklife 'Evet' demesi halinde kasasına 660 milyon lira koyacak.

        Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

        7 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

        24 yaşındaki Nelsson, 2021 yılında Danimarka ekibi FC Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer olmuştu. Galatasaray, yıldız oyuncusunu Tottenham'a vermesi durumunda önemli bir maddi kazanç sağlayacak. Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
            Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

            NELSSON DA ARTIK GİTMEK İSTİYOR

            Galatasaray ile geride kalan sezonda 35 maça çıkan Victor Nelsson, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. Danimarkalı stoperin Galatasaray Yönetimi ile transferi hakkında bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede, "Bana söz verdiğiniz gibi transferime kolaylık sağlayın. Galatasaray'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. İngiltere'ye transfer olmak istiyorum" dediği öğrenildi.
            Nelsson’un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis

            İşte İngiliz basınına yansıyan o haber...
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            Haberler Spor Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis
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