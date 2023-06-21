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    • 21.06.2023 14:23
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    • 21.06.2023 14:38
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    UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu!

    Süper Lig'i sırasıyla 2, 3 ve 4. sırada bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Kupaya ikinci turdan itibaren başlayacak olan temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş seri başı olurken Adana Demirspor ikinci torbada yer alıyordu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de netlik kazandı. İşte eşleşmeler...

    takvim.com.tr
    Konferans Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu!

    Süper Lig'i sırasıyla 2, 3 ve 4. sırada bitiren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

    Kupaya ikinci turdan itibaren başlayacak olan temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş seri başı olurken Adana Demirspor ikinci torbada yer alıyordu.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de netlik kazandı.

    RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!

    Beşiktaş / Tirana - Dinamo Batum maçı galibi ile

    Cluj / Adana Demirspor

    Fenerbahçe / Fiorita 1967 - FC Zimbru maçı galibi ile

    FİNAL AYASOFYA STADI'NDA 29 MAYIS'TA!

    UEFA Konferans Ligi'nde final maçı bu yıl, İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın Ayasofya isimli stadında oynanacak.

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    Haberler Spor UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu!
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