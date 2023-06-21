Fırtına Kamona'yı listesine aldı! Gineli yıldızla ilk temas kuruldu...

Gelecek sezon güçlü ve iddialı bir kadro ile mücadele etmek için düğmeye basan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken yeni bir isim daha gündeme geldi. 4 milyon euro talep edilen Hırvat yıldız Mislav Orsic için Southampton kulübüyle temasta olan Karadeniz ekibi, Gineli oyuncu François Kamano'yu listeye aldı.