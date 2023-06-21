Fırtına Kamona'yı listesine aldı! Gineli yıldızla ilk temas kuruldu...

Gelecek sezon güçlü ve iddialı bir kadro ile mücadele etmek için düğmeye basan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken yeni bir isim daha gündeme geldi. 4 milyon euro talep edilen Hırvat yıldız Mislav Orsic için Southampton kulübüyle temasta olan Karadeniz ekibi, Gineli oyuncu François Kamano'yu listeye aldı.
BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR
SON olarak Rusya'nın köklü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da forma giyen Kamano'nun sezon sonu itibarıyla kontratı sona erdi. Bordo-Mavili yetkililer, 27 yaşındaki futbolcu ile ilk teması kurdu.
Karadeniz ekibinin, Orsic transferinin durumuna göre bu transferle ilgili daha somut adımlar atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta oynayan futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetmişti. 1.75 boyundaki futbolcu daha önce Bordeaux, Bastia, Satellite FC takımlarında oynadı.