Fener’de kartal sesleri! Başkanı Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştü...





ERGIN ATAMAN PANATHİNAİKOS'TA

Panathınaıkos için uzun zamandır bilinen hamle sonunda resmiyete kavuştu. Yunan devi, Anadolu Efes'ten ayrılan koç Ergin Ataman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Ataman yaptığı açıklamada, "Atina'ya tatil için değil, kazanmak için geldim. Kazanan bir antrenörüm, geçtiğimiz sezon Euroleague maceramız çok iyi geçmese de Efes'le çok önemli başarılar elde ettim. Şimdi aynı başarıları Panathinaikos'la yaşayacağıma dair inancım tam, umarım Panathinaikos taraftarları bu süreçten keyif alırlar. Ben burada hiçbir şeyi tek başıma başaramam, başarıya ulaşabilmemiz için taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.



PORTEKİZ'DEN MAKOUTA İDDİASI

Merkez orta sahaya transfer yapmayı planlayan Galatasaray ile ilgili bir iddia da Portekiz'den geldi. A Bola, Cimbom'un Boavista'da forma giyen Kongo asıllı Fransız merkez orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı kadrosuna katmayı hedeflediğini öne sürdü. 25 yaşındaki Makouta'nın Boavista ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. 1.80 boyundaki futbolcuya 3 milyon euro değer biçiliyor.



AİLE BOYU AŞKIN OLAYIM

Paris Saint Germain'den kiralık geldiği Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cimbom ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli golcü, eşi Wanda Nara ve kızıyla birlikte bir video paylaştı.Yıldız golcü, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı birlikte söyledi. Sosyal medyada bu görüntüler, Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Bilindiği üzere Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için PSG ile görüşmelerine devam ediyor. Geride bıraktığımız sezondaki şampiyonluğa büyük katkı yapan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma ile oynadığı 26 maçta 23 gol, 8 asist üretti



YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

F.Bahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Açıklamada, "Bu formayı giyenler, bu renklere gönül vermiş bir kere. Son bir söz söyleyeceksek eğer, daima Fener" ifadeleri yer aldı. Formalardaki 5 yıldız ayıntısı dikkat çekti. Forma fiyatları 1.399 lira olarak belirlendi.



DZEKO'NUN YEDEĞİ UMUT NAYİR

Ryan Kent transferini bitiren, Edin Dzeko için artık gün sayan Fenerbahçe üçüncü bombasını patlatmak üzere. Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı Lacivertli Yönetim'in 29 yaşındaki milli santrafor Umut Nayir'la masaya oturduğu bildirildi. Umut Nayir'ın da çubuklu formayı giymeye son derece olumlu baktığı bildirildi.

RİZESPOR'DA 11 AYRILIK

Süper Lig'in yeni ekibi Rizespor, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Açıklamada, Bolaise, Bahadır, Alper, Mendes, Amilton, Emircan, Kerem, Ogün, Hagi Osman ve Abdullah'ın yanı sıra Gökhan Gönül de kulübe veda etti.



EFES'TE CAN DÖNEMİ

Anadolu Efes'te başantrenörlük görevine Erdem Can getirildi. 42 yaşındaki koçla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan Efes'te sezon başında Beşiktaş'tan alınan Egehan Arna ile yollar ayrıldı.



CHELSEA'DEN 6 YILLIK İMZA

İngiltere Ligi takımlarından Chelsea, Almanya'da Leipzig forması giyen Fransız golcü Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı. 6 yıllık sözleşme imzalanan Nkunku için Chelsea 60 milyon euro bonservis ödeyecek.



KIRKPINAR BİLETLERİ SATIŞTA

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. İlk gün ücretsiz izlenecek olan güreşlerin bilet fiyatları 200 TL ile 300 TL arasında değiştiği bildirildi. Final güreşi 9 Temmuz'da yapılacak.

AVRUPA'DA KURA GÜNÜ: RAKİPLER BELLI OLUYOR

G.Saray'ın ön elemelerdeki rakibinin belirleneceği Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri arasında Aris, Astana, Maccabi Haifa, Zalgiris, HJK Helsinki, FC Flora Tallinn, Shamrock, The New Saints, O.Ljubljana ve Z.Mostar yer alıyor. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kurayla belirlenecek.



CİMBOM SİLVA'NIN PEŞİNDE

G.Saray, İngiliz ekibi Wolves'ın Portekizli golcüsü Fabio Silva ile ilgileniyor. Geçen sezon PSV Eindhoven'da forma giyen 20 yaşındaki golcünün kontratı 2026 yılında sona eriyor.