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    Fener’de kartal sesleri! Başkanı Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştü...

    Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adam ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağladı. Bugün yapılacak yönetim toplantısında teknik adam konusu masaya yatırılacak. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener’de kartal sesleri

    Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un görevi bırakmasının ardından yeni teknik direktör için geri sayım başlamıştı. Başkan Ali Koç camiayı ve ligi bilen bir ismi takımın başına getirmeye karar verdiğini açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Bugün yapılacak yönetim toplantısında teknik adam konusu masaya yatırılacak. Geçen sezon Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. Bir başka aday Volkan Demirel ise "Hayalim Hatayspor'u ayağa kaldırmak" dedi.



    BARROW'UN FİYATI 12 MİLYON EURO
    Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Musa Barrow için harekete geçmişti. İtalya basınında La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Musa Barrow'u takımda görmek isteyen Fenerbahçe, Bologna'nın kapısını çalarken, İtalyan ekibi 12 milyon Euro talep etti. Haberde yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin yeni bir teklifle yeniden masaya oturacağı belirtildi. Bu sezon İtalya Ligi'nde 32 maça çıkan Barrow takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.


    ÜMİT MİLLİLER 4 KÖŞE
    Ümit Milli Takımımız, dostluk maçında Bosna Hersek'i 4-1 yendi. Eyüp Stadı'ndaki maçta geriye düşen Milliler, üst üste bulduğu gollerle sonuca gitti. Galibiyet gollerini 45+2. dakikada kendi kalesine Ilinkovic, 50. dakikada Emin Bayram ve 79'da penaltıdan ve 86. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Bosna'nın tek golünü ise Davic Cavic attı. Maçın 33. dakikasında Ravil Tagir sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu. Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa'nın hocası Kemal Özdeş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan izledi.



        YENDİĞİMİZ MAÇTA TOPA DOKUNAMADILAR
        Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun ve kaptan Necip Uysal dün bir TV programına konuk oldu. Cenk, "Galatasaray yakaladığı seri ile şampiyon oldu. Lig 1 ay daha uzasa biz şampiyon olacaktık. G.Saray'ı yendiğimiz maçta zaten topa dokunmadılar. Yaklaşık 27 milyon euro'ya transfer oldum ve Türkiye'nin transfer rekoru bu. Beni geçerse Arda Güler geçer diyorum" dedi. Necip ise, "Beşiktaş'ta oynayan her oyuncu şampiyon olmakla ilgilenir. Sezon başında da kadronun yapısına bakıp karar vermez" diye konuştu.



        İŞTE KARTAL'IN YENİ SEZON FORMALARI
        Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı. Gümüş detayların yer aldığı beyaz, kartal detayların olduğu siyah ve alternatif olarak kırmızı forma çok beğenildi. Formaların fiyatları 1399 lira olarak belirlendi.



        ERGIN ATAMAN PANATHİNAİKOS'TA
        Panathınaıkos için uzun zamandır bilinen hamle sonunda resmiyete kavuştu. Yunan devi, Anadolu Efes'ten ayrılan koç Ergin Ataman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Ataman yaptığı açıklamada, "Atina'ya tatil için değil, kazanmak için geldim. Kazanan bir antrenörüm, geçtiğimiz sezon Euroleague maceramız çok iyi geçmese de Efes'le çok önemli başarılar elde ettim. Şimdi aynı başarıları Panathinaikos'la yaşayacağıma dair inancım tam, umarım Panathinaikos taraftarları bu süreçten keyif alırlar. Ben burada hiçbir şeyi tek başıma başaramam, başarıya ulaşabilmemiz için taraftar desteğine ihtiyacımız var" dedi.


        PORTEKİZ'DEN MAKOUTA İDDİASI
        Merkez orta sahaya transfer yapmayı planlayan Galatasaray ile ilgili bir iddia da Portekiz'den geldi. A Bola, Cimbom'un Boavista'da forma giyen Kongo asıllı Fransız merkez orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı kadrosuna katmayı hedeflediğini öne sürdü. 25 yaşındaki Makouta'nın Boavista ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. 1.80 boyundaki futbolcuya 3 milyon euro değer biçiliyor.


        AİLE BOYU AŞKIN OLAYIM
        Paris Saint Germain'den kiralık geldiği Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cimbom ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli golcü, eşi Wanda Nara ve kızıyla birlikte bir video paylaştı.Yıldız golcü, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı birlikte söyledi. Sosyal medyada bu görüntüler, Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Bilindiği üzere Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için PSG ile görüşmelerine devam ediyor. Geride bıraktığımız sezondaki şampiyonluğa büyük katkı yapan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma ile oynadığı 26 maçta 23 gol, 8 asist üretti


        YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
        F.Bahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Açıklamada, "Bu formayı giyenler, bu renklere gönül vermiş bir kere. Son bir söz söyleyeceksek eğer, daima Fener" ifadeleri yer aldı. Formalardaki 5 yıldız ayıntısı dikkat çekti. Forma fiyatları 1.399 lira olarak belirlendi.


        DZEKO'NUN YEDEĞİ UMUT NAYİR
        Ryan Kent transferini bitiren, Edin Dzeko için artık gün sayan Fenerbahçe üçüncü bombasını patlatmak üzere. Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı Lacivertli Yönetim'in 29 yaşındaki milli santrafor Umut Nayir'la masaya oturduğu bildirildi. Umut Nayir'ın da çubuklu formayı giymeye son derece olumlu baktığı bildirildi.

        RİZESPOR'DA 11 AYRILIK
        Süper Lig'in yeni ekibi Rizespor, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Açıklamada, Bolaise, Bahadır, Alper, Mendes, Amilton, Emircan, Kerem, Ogün, Hagi Osman ve Abdullah'ın yanı sıra Gökhan Gönül de kulübe veda etti.


        EFES'TE CAN DÖNEMİ
        Anadolu Efes'te başantrenörlük görevine Erdem Can getirildi. 42 yaşındaki koçla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan Efes'te sezon başında Beşiktaş'tan alınan Egehan Arna ile yollar ayrıldı.


        CHELSEA'DEN 6 YILLIK İMZA
        İngiltere Ligi takımlarından Chelsea, Almanya'da Leipzig forması giyen Fransız golcü Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı. 6 yıllık sözleşme imzalanan Nkunku için Chelsea 60 milyon euro bonservis ödeyecek.


        KIRKPINAR BİLETLERİ SATIŞTA
        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. İlk gün ücretsiz izlenecek olan güreşlerin bilet fiyatları 200 TL ile 300 TL arasında değiştiği bildirildi. Final güreşi 9 Temmuz'da yapılacak.

        AVRUPA'DA KURA GÜNÜ: RAKİPLER BELLI OLUYOR
        G.Saray'ın ön elemelerdeki rakibinin belirleneceği Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri arasında Aris, Astana, Maccabi Haifa, Zalgiris, HJK Helsinki, FC Flora Tallinn, Shamrock, The New Saints, O.Ljubljana ve Z.Mostar yer alıyor. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kurayla belirlenecek.

        CİMBOM SİLVA'NIN PEŞİNDE
        G.Saray, İngiliz ekibi Wolves'ın Portekizli golcüsü Fabio Silva ile ilgileniyor. Geçen sezon PSV Eindhoven'da forma giyen 20 yaşındaki golcünün kontratı 2026 yılında sona eriyor.

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