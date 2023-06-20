Messi'nin Inter Miami günleri başlıyor! Cruz Azul maçında sahada olacak





O MAÇTA SAHAYA ÇIKMASI PLANLANIYOR...

Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.