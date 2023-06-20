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    • 21.06.2023 01:41
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    • 21.06.2023 01:43
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    Messi'nin Inter Miami günleri başlıyor! Cruz Azul maçında sahada olacak

    Lionel Messi'nin Inter Miami macerası başlıyor... Kulübün sahibi Jorge Mas, Messi'nin Cruz Azul ile oynanacak 2023 Ligler Kupası grup maçında sahada olacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Messi’nin Inter Miami günleri başlıyor!

    Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi.



    O MAÇTA SAHAYA ÇIKMASI PLANLANIYOR...
    Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.



    MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.



        7 BALLON D'OR ÖDÜLÜ VAR
        Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.

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