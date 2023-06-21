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    Fenerbahçe, İtalyan ekibi Roma'nın genç yıldızı Kumbulla için harekete geçti

    Sarı-Lacivertliler, Arnavut yıldız Marash Kumbulla’nın menajeri ile temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi, Roma’dan gelecek cevabı bekliyor... 18 kez Arnavut Milli Takım formasını giyen Kumbulla'nın şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.

    Yeni hedef Kumbulla

    Yeni teknik direktörü için gün sayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe ilk transferini Ryan Kent'i alarak yapmıştı.

    Sarı-Lacivertliler, İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Marash Kumbulla'nın peşine düştü. Fenerbahçe Yönetimi'nin genç stoperin menajeri ile temas kurduğu ve maliyetinin masaya yatırıldığı öğrenildi. 2021 yılında Hellas Verona'dan Roma'ya 26.5 milyon euro bedelle transfer edilen Kumbulla, geride kalan sezonda yeteri kadar forma şansı bulamadı.

    MOURINHO ONU İSTEMİYOR
    Arnavut stoper geçen yıl Serie A'da sadece 7 maçta forma giydi. Fenerbahçe Yönetimi'nin hem kiralık hem de satın alma opsiyonlarını masaya yatırdığı belirtildi. 18 kez Arnavut Milli Takım formasını giyen Kumbulla'nın şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.

        Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, genç oyuncusunu önümüzdeki sezon takımda düşünmüyor. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin eli bu transferde oldukça güçlü. Kanarya, Atilla Szalai'nin olası satışı nedeniyle Arnavut stoperi renklerine katmayı planlıyor.

        SERİE A'DA 70 MAÇA ÇIKTI
        Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kumbulla, İtalya Ligi Serie A'da 70 maça çıktı. Arnavut yıldız 70 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe, İtalyan ekibi Roma'nın genç yıldızı Kumbulla için harekete geçti
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