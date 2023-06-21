Fenerbahçe, İtalyan ekibi Roma'nın genç yıldızı Kumbulla için harekete geçti

MOURINHO ONU İSTEMİYOR

Arnavut stoper geçen yıl Serie A'da sadece 7 maçta forma giydi. Fenerbahçe Yönetimi'nin hem kiralık hem de satın alma opsiyonlarını masaya yatırdığı belirtildi. 18 kez Arnavut Milli Takım formasını giyen Kumbulla'nın şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.