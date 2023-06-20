97. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu! Dev ödül 9.3 milyon TL...





FAVORİ QUALIZTO

25 Haziran 2023 Pazar günü 97.'si koşulacak Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun kayıtları dün sabah tamamlandı. 18'i erkek, 4'ü dişi toplam 22 safkanın kayıt olduğu yarışa 4 safkan da yedek olarak yazıldı. Şayet asil kaydı bulunan safkanlardan koşmayan olursa yedek safkanlar sırası ile bu büyük koşuda start alma imkanı bulacak. Bu seneki toplam ikramiyesi uzun vade kayıtları ile birlikte yaklaşık 10 milyon lirayı bulacak. Koşuda en büyük favori, yaz sezonunu Ankara'da handikap koşu galibiyeti ile açtıktan sonra İstanbul'da üst üste önce KV-8 Tevfik Çelikoğlu Koşusu'nu, ardından da derbideki en büyük rakipleri durumundaki safkanları geride bıraktığı G2 Sait Akson Koşusu'nu kazanan Qualizto. Ekenler formasını taşıyan Qualizto, Türkiye'nin bir numaralı yarışında son iki galibiyetinde birlikte piste çıktığı, ancak henüz Gazi Koşusu birinciliği bulunmayan jokey Ayhan Kurşun ile start alacak.

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