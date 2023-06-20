97. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu! Dev ödül 9.3 milyon TL...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü 17.15'te gerçekleştirilecek. Türk yarışçılığının en büyük koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak ve büyük heyecan yaşatacak.
ÖDÜLLER AÇIKLANDI
Bu yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi, diğer ek gelirlerle birlikte toplam 7 milyon 848 bin TL tutarında bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi dahil olacak ve ödül 9.3 milyon TL'yi bulacak.
YARIŞACAK ATLAR BELLİ
Koşu öncesi 22'si asil, 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kaydı yapıldı. Asil listede, Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy, yedekte ise Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy ve Azmin Zaferi isimli safkanlar bulunuyor.
KURŞUN BİNECEK
Fotoğrafta yer alan favori at Qualizto'ya Gazi Koşusu'nda Ayhan Kurşun binecek. Kurşun'un daha önce Gazi Koşusu zaferi bulunmuyor.