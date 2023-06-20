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    97. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu! Dev ödül 9.3 milyon TL...

    Türk atçılığının derbisi olarak tanımlanan 97. Gazi Koşusu’na sayılı günler kala heyecan doruğa çıktı. Gazi Koşusu’na kayıt yaptıran safkanlar netleşti. 25 Haziran Pazar günkü dev yarışı kazanan tayın sahibi, 9.3 milyon TL gelir elde edecek.

    Gazi’de dev ödül: 9.3 milyon TL

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü 17.15'te gerçekleştirilecek. Türk yarışçılığının en büyük koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak ve büyük heyecan yaşatacak.

    ÖDÜLLER AÇIKLANDI
    Bu yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi, diğer ek gelirlerle birlikte toplam 7 milyon 848 bin TL tutarında bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi dahil olacak ve ödül 9.3 milyon TL'yi bulacak.

    YARIŞACAK ATLAR BELLİ
    Koşu öncesi 22'si asil, 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kaydı yapıldı. Asil listede, Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy, yedekte ise Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy ve Azmin Zaferi isimli safkanlar bulunuyor.

    KURŞUN BİNECEK
    Fotoğrafta yer alan favori at Qualizto'ya Gazi Koşusu'nda Ayhan Kurşun binecek. Kurşun'un daha önce Gazi Koşusu zaferi bulunmuyor.



        FAVORİ QUALIZTO
        25 Haziran 2023 Pazar günü 97.'si koşulacak Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun kayıtları dün sabah tamamlandı. 18'i erkek, 4'ü dişi toplam 22 safkanın kayıt olduğu yarışa 4 safkan da yedek olarak yazıldı. Şayet asil kaydı bulunan safkanlardan koşmayan olursa yedek safkanlar sırası ile bu büyük koşuda start alma imkanı bulacak. Bu seneki toplam ikramiyesi uzun vade kayıtları ile birlikte yaklaşık 10 milyon lirayı bulacak. Koşuda en büyük favori, yaz sezonunu Ankara'da handikap koşu galibiyeti ile açtıktan sonra İstanbul'da üst üste önce KV-8 Tevfik Çelikoğlu Koşusu'nu, ardından da derbideki en büyük rakipleri durumundaki safkanları geride bıraktığı G2 Sait Akson Koşusu'nu kazanan Qualizto. Ekenler formasını taşıyan Qualizto, Türkiye'nin bir numaralı yarışında son iki galibiyetinde birlikte piste çıktığı, ancak henüz Gazi Koşusu birinciliği bulunmayan jokey Ayhan Kurşun ile start alacak.

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