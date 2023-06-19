Türkiye Galler karşısında! İşte Kuntz’un muhtemel 11’i

Millilerimiz, zorlu Süper Lig yarışının ardından hiçbir konsantrasyon kaybı yaşamadan direkt EURO 2024 elemelerine odaklanmıştı. Letonya karşısında alınan 3-2'lik sonuçla D Grubu'nda liderlik koltuğuna oturan ay-yıldızlılarımızın bugünkü rakibi Galler. Samsun'da 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ve öğrencileri bir hayli hırslı. Milli Takımımızın hedefi bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak olacak. Ay-yıldızlıların hocası Stefan Kuntz, 11'de değişiklik yapmayı düşünmüyor. Kazanan 11 ile Galler mücadelesine çıkacak.
ERKEN GOL PEŞİNDEYİZ
Stefan Kuntz, öğrencileriyle yaptığı toplantıda erken gol bulmaları durumunda maçın kendileri açısından daha kolay geçeceğini belirtti. Galler'in her zaman tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı öğrencilerinden 90 dakika boyunca motivasyonlarını yüksek tutmalarını istedi. Kuntz, sakatların çok olduğu hücum hattını bozmayacak. Yine Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder ve Umut Nayir ile gol arayacağız. Barış Alper Yılmaz da hazık kuvvet olarak bekleyecek.
İlk 2'ye girmemiz için en kritik maç
Türkiye, Letonya'yı yenerek grupta zirveye çıkmıştı. Galler'in sürpriz Ermenistan mağlubiyeti sonrasında bugünkü maç daha da önem kazandı. Ay-yıldızlılar, Samsun'da rakibini devirmesi halinde puan farkını 5'e yükseltecek. Kalan maçlar öncesinde büyük avantaj elde edecek. Gruplarında ilk 2 takım direkt olarak Almanya'daki finallere katılacak. Diğer 3 takım ise Uluslar Ligi'ndeki derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından şekillenecek. Ev sahibi Almanya, turnuvaya doğrudan dahil olacak ve 24 takımı tamamlayacak.