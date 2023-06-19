Türkiye Galler karşısında! İşte Kuntz’un muhtemel 11’i

ERKEN GOL PEŞİNDEYİZ



Stefan Kuntz, öğrencileriyle yaptığı toplantıda erken gol bulmaları durumunda maçın kendileri açısından daha kolay geçeceğini belirtti. Galler'in her zaman tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı öğrencilerinden 90 dakika boyunca motivasyonlarını yüksek tutmalarını istedi. Kuntz, sakatların çok olduğu hücum hattını bozmayacak. Yine Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder ve Umut Nayir ile gol arayacağız. Barış Alper Yılmaz da hazık kuvvet olarak bekleyecek.

İlk 2'ye girmemiz için en kritik maç



