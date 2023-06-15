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    • Spor
    • 15.06.2023 20:46
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    • 15.06.2023 20:46
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    A Milli Futbol Takımı Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

    A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    A Milli Futbol Takımı Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
    Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Skonto Stadyumu'nda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Milli Futbol Takımı'nın Letoyna maçı öncesindeki son antrenmanı takip etti.

    Ay-yıldızlılar, yarın saat 21.45'te Letonya ile Skonto Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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