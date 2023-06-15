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    • Spor
    • 15.06.2023 13:47
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    • 15.06.2023 13:47
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    Trabzonspor yurt dışı kampını Slovenya'da yapacak

    Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirecek.

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    Akyapı yeni ticaret merkezleri
    Haberler Spor Trabzonspor yurt dışı kampını Slovenya'da yapacak
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