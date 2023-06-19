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    Filenin Sultanları turnuvada 6. zaferine imza attı!

    Voleybol Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Türkiye Milli Takımı, rakibini etkili bir oyun ile 3-1 yenmeyi başardı. Filenin Sultanları, böylece turnuvada 6. zaferine imza attı.

    Sultanlar’dan yeni zafer

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci ayağı olan Hong Kong'da oynadığı 4. maçında Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan millilerimiz, mücadeleyi 3-1 kazandı.

    Filenin Sultanları, Uluslar Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle tamamlarken, turnuvadaki toplamda 6. galibiyetine imza atmış oldu. Millilerimiz, ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek.

    Ligde 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek. Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

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    Haberler Spor Filenin Sultanları turnuvada 6. zaferine imza attı!
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