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    • 18.06.2023 14:43
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    • 18.06.2023 14:43
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    Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

    Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor. Son olarak Brezilya ekibi Avai FC'yi çalıştıran teknik adam Süper Lig ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor! İşte yeni takımı

    Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Süper Lig'e teknik direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Avai FC'yi çalıştıran 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Fatih Karagümrük ile görüşme gerçekleştirdi.

    Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte hoca arayışlarını sürdüren F. Karagümrük, Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı çalıştıcıyı sezon öncesi kampa yetiştirmek istiyor.

    1-14 Temmuz tarihlerinde Riva'da yeni sezon kamp çalışmalarına başlayacak olan İstanbul ekibi, yeni hocayı sezon öncesi kampına yetiştirmek istiyor.

    Yeni sezonun hazırlıklarını 1-14 Temmuz tarihlerinde Riva'da açacak olan Fatih Karagümrük 2. etap çalışmalarını ise 16-31 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda yapacak.

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    Üvey anne
    Haberler Spor Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı
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