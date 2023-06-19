A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Galler maçı öncesinde açıklamalar yaptı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile yapılacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, Letonya karşısında eksik olan şeyleri, Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Buna yönelik hazırlıklar yaptık. Galler'i fazlasıyla analiz ettik, özelliklerinin farkındayız. Hangi oyuncuları oynatacağımızı ve kendi oyuncularımızın özelliklerine yoğunlaşmamız daha mantıklı olur" ifadelerini kullandı.





BARIŞ ALPER'DEN FAYDALANACAĞIM

Kuntz, Letonya maçında 11'de yer alan Arda Güler'den memnun olduğunu dile getirirken, Galler maçında farklı bir taktikle yer alacağını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı Barış Alper Yılmaz içinse, "Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Ben ondaki pırıltıyı gördüm. Ben onun kalitesinin iyi olduğunu biliyorum. Faydalanmak istiyorum" diye konuştu. Kuntz, Samsun da taraftarın gücüyle kazanmak istediklerini belirtti.