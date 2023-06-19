A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Galler maçı öncesinde açıklamalar yaptı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile yapılacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, Letonya karşısında eksik olan şeyleri, Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Buna yönelik hazırlıklar yaptık. Galler'i fazlasıyla analiz ettik, özelliklerinin farkındayız. Hangi oyuncuları oynatacağımızı ve kendi oyuncularımızın özelliklerine yoğunlaşmamız daha mantıklı olur" ifadelerini kullandı.
BARIŞ ALPER'DEN FAYDALANACAĞIM
Kuntz, Letonya maçında 11'de yer alan Arda Güler'den memnun olduğunu dile getirirken, Galler maçında farklı bir taktikle yer alacağını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı Barış Alper Yılmaz içinse, "Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Ben ondaki pırıltıyı gördüm. Ben onun kalitesinin iyi olduğunu biliyorum. Faydalanmak istiyorum" diye konuştu. Kuntz, Samsun da taraftarın gücüyle kazanmak istediklerini belirtti.
KUNTZ'UN 18. MAÇI
Galler ile karşılaşacak A Milli Takımımız, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetimindeki 18. maçına bugün çıkacak. Milli takım, Kuntz önderliğindeki 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılarımız, rakip fileleri 41 kez havalandırırken kalesinde ise 21 gole engel olamadı.
SAMSUN'DA KRİTİK SINAV
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız bugün Galler ile kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak ve mücadelede İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Gruptaki ilk sınavında Ermenistan'ı 2-1 yenen, ikinci maçında ise Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Ay-Yıldızlılarımız, son mücadelede ise deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda attığı golle 3-2 geçti.
D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Stefan Kuntz ve öğrencileri 6 puanla lider durumda. Bir maçı eksik Hırvatistan 4 puanla ikinci, aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak maçlarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.
TEK HEDEFİMİZ 3 PUAN ALMAK
Milli stoperimiz Abdülkerim Bardakcı, Galler maçını değerlendirdi. Letonya'ya gol atan Bardakcı, "Aynı golü idmanda atmıştım. Letonya'ya bu kadar pozisyon vermememiz lazımdı. Samsun, futbolu seven bir şehir. Büyük destek alacağız. İyi dinlendik. Tek hedefimiz 3 puan. Yine kazanacağız" diye konuştu.
27 YIL SONRA İLK KEZ
A Milli Futbol Takımımız, daha önce Samsun'da 1 karşılaşma oynadı. Millilerimiz, 1 Mayıs 1996 tarihindeki özel maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. Samsun, Galler mücadelesiyle birlikte ilk kez Ay-Yıldızlılar'ın resmi bir karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra millileri yeniden ağırlamış olacak.