Hırvatistan'ı deviren İspanya UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu





UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

DAHA ÖNCE PORTEKİZ VE FRANSA...

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

