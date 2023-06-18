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    • 19.06.2023 01:27
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    • 19.06.2023 01:27
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    Hırvatistan'ı deviren İspanya UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu

    2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Öte yandan Hollanda'yı 3-2 mağlup eden İtalya turnuvayı 3. sırada tamamladı.

    takvim.com.tr
    UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon belli oldu

    2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.



    UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

    DAHA ÖNCE PORTEKİZ VE FRANSA...
    Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

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