Trabzonspor, Rumen 10 numara Florin Tanase ile temasa geçti





BOEY'A İTALYAN KANCASI

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, istikrarlı grafiği ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İngiltere'den Arsenal, Tottenham ve Newcastle United'ın takibe aldığı Boey ile ilgili bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. Tutto Mercato'daki habere göre; Juventus, sağ bek pozisyonunu genç bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Haberde, Boey'un Juventus'un radarında olduğu ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon 33 maça çıkan Boey, 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu dile getiren futbolcunun, Aslan ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Yönetim, Fransız futbolcunun olası satışından 20-25 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.



ABOUBAKAR ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU

Beşiktaş'ta sezonun son maçında sakatlanan Cenk Tosun, ilginç açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Aboubakar çok güçlü bir oyuncu. Gol sevinçlerinde çarpışınca 3 gün göğsüm ağrıyor" diye konuştu.



GEDSON İÇİN 20 MİLYON EURO

İtalyan ekibi Lazio, Gedson Fernandes'i transfer etmek için takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun ayrılmasını bekliyor. Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma Kulübü'nün başkanı Claudio Lotito, Gedson için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Beşiktaş'ın yüzde 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kazanç elde edecek. 24 yaşındaki Portekizli orta saha, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta 36 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaptı.



YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN

Samsunspor Olağan Kongresi'nde Yüksel Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi. Yıldırım'ın iş seyahati nedeniyle katılamadığı seçimin ardından yöneticilerden Arzu Uslu, dernek üyelerine teşekkür etti.



HAMSİK'TEN KLAS ASİST

Son olarak Trabzonspor'da oynayan Slovak yıldız Marek Hamsik, 2-1 kazandıkları İzlanda maçında 1 asist yaptı. Hamsik'in asistinde golü ise yine eski bir Trabzonsporlu Kucka kaydetti.



FELİPE SCOLARİ MİNEİRO'DA

Brezilya Ligi ekibi Atletico Mineiro'da teknik direktörlüğe Luiz Felipe Scolari getirildi. 74 yaşındaki Brezilyalı ünlü teknik adam Scolari ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.



ULUSLAR LİGİ'NDE DEV FİNAL

UEFA Uluslar Ligi finalinde bugün Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak. Hollanda'da 21.45'te başlayacak maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Üçüncülük maçında ise Hollanda ile İtalya 16.00'da karşılaşacak.



OTYAKMAZ GÜVEN TAZELEDİ

Sivasspor'un olağan genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mecnun Otyakmaz, yeniden başkan seçildi. Otyakmaz, "Büyük işlere imza atacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.



PERİLER'İN RAKİBİ SLOVAKYA

Milli Kadın Basketbol Takımımız 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında bugün Slovakya ile karşılaşacak. Slovenya'daki mücadele 21.45'te başlayacak. Milliler, son maçta Macaristan'ı 69-68 mağlup etmişti.



KANADA'DA ZORLU YARIŞ

F1'de sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak. Bugünkü zorlu yarış saat 21.00'de başlayacak. Şu ana kadar Red Bull'dan Verstappen 5, Sergio Perez ise 2 kez podyumun zirvesine çıktı.



G.SARAY MERT TRANSFERİNDE ÖNDE

İtalya'dan Footballnews, Sassuolo'da oynayan defans oyuncusu Mert Müldür'ün transferinde Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu iddia etti. Haberde, Kaan Ayhan transferinde iki kulübün iyi ilişkiler kurduğu hatırlatıldı. 4 milyon euro değeri olan 24 yaşındaki stoperin kontratı 2024 yılında bitecek.



MİHA ZAJC FENER'DEN SON KEZ SÜRE İSTEDİ!

İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sloven yıldızı Miha Zajc'la sözleşme uzatma görüşmelerine start vermişti. Tecrübeli futbolcu Sarı- Lacivertli yönetimden süre istedi. Yetkililer, 28 yaşındaki oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Slovenya Milli Takımı'nın kampında bulunan Miha Zajc'ın, milli maçların ardından Fenerbahçe Yönetimi'ne geleceğiyle ilgili kararını bildireceği öğrenildi. Arao, Crespo, İsmail, Mert Hakan ile forma rekabeti içerisinde olan Zajc, toplam 34 maçta 5 gol attı, 4 de asist üretti.



DZEKO'NUN MENAJERİ BUGÜN ISTANBUL'DA

Fenerbahçe İtalya Serie A ekiplerinden İnter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko'yu gündemine almış ve menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için somut adımlar atmaya karar verdiği öğrenildi. Dzeko'nun menajeri sözleşme detaylarını görüşmek için bugün İstanbul'da olacak. 37 yaşındaki golcünün menajeri olan Alessandro Lucci ile detaylı bir görüşme yapılacağı öne sürüldü. Avrupa çapında tanınan deneyimli futbolcu geçen sezon forma giydiği 52 karşılaşmada 14 gol atarken, 5 de asistlik katkı sağladı.

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