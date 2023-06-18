Takvim’in usta yazarları A Milli Takım’ın geleceğini değerlendirdi: Kuntz’la geleceğimiz yok





OYNANAN FUTBOL ÇOK KÖTÜ

Letonya maçından sonra da gördük ki Kuntz'la geleceğimiz yok. Faroe Adaları ile oynadığımız maçta da bunu gördük. Başarılı olduğunu zannediyor kendisi... Bu kadar sabır bir hocaya gösterilmez. Türk bir hoca şimdiye kadar çoktan gönderilirdi. Letonya'yı yendik ama o da Faroe Adaları'ndan bir tık ötede. (Oktay DERELİOĞLU)