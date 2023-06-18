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    Takvim’in usta yazarları A Milli Takım’ın geleceğini değerlendirdi: Kuntz’la geleceğimiz yok

    A Milli Takımımız, Letonya’yı son dakika golüyle yıktı... Ancak oynanan futbol, kimseyi memnun etmedi. İşte TAKVİM’in usta yazarlarının Kuntz ile ilgili yorumlar...

    Kuntz’la geleceğimiz yok

    A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı son dakikada attığı golle mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı deplasmanda yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ancak; ortaya konan futbol nedeniyle teknik direktör Stefan Kuntz'a eleştiriler vardı. Alman teknik adamın oynattığı futbol, otoriteleri ve taraftarları tatmin etmedi. FIFA sıralamasında 132. sırada olan rakibimiz karşısında 90 dakika boyunca zorlandık. Rakibimiz Letonya'ya, 2.61 gol beklentisi şansı verdik. TAKVIM'IN usta yazarlarına Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli takımın geleceğini sorduk. İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ulaş Özdemir'in ortak görüşü "Stefan Kuntz ile geleceğimiz yok" şeklinde...



    17 MAÇTA 11 GALİBİYET 4 YENİLGİ
    A Milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 17 kez görev yaptığı Ay- Yıldızlı ekipte 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı. 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



    MİLLİ TAKIM GELİŞMİYOR
    Kuntz'la bir geleceğimiz yok. İyi bir insan olabilir ama milli takımın gelişiminde bir katkısı olmadığını düşünüyorum. Oynattığı futbol tatmin etmiyor. Türk Milli Takımı'nın ruhunu sahada göremiyoruz. Bunu ancak bir Türk teknik adam ile yapabiliriz. Bence Stefan Kuntz'un milli takım kariyeri uzun vadeli olmayacaktır. (Evren TURHAN)



        KUNTZ UMUT VERMİYOR
        Kuntz'la bir geleceğimizin olduğunu düşünmüyorum. İlk günden beri A Milli Takım gömleğinin Kuntz'a bir beden büyük olduğunu söyleyenlerdenim. Ne oynattığı oyun ne de gelecek adına bize bir umut vermiyor. Milli Takım'da yol yakınken teknik direktör değişikliği yapılması gerekiyor.
        (İlker YAĞCIOĞLU)



        OYNANAN FUTBOL ÇOK KÖTÜ
        Letonya maçından sonra da gördük ki Kuntz'la geleceğimiz yok. Faroe Adaları ile oynadığımız maçta da bunu gördük. Başarılı olduğunu zannediyor kendisi... Bu kadar sabır bir hocaya gösterilmez. Türk bir hoca şimdiye kadar çoktan gönderilirdi. Letonya'yı yendik ama o da Faroe Adaları'ndan bir tık ötede. (Oktay DERELİOĞLU)



        KUNT İLE GELECEK GELMEZ!
        İstikrarlı bir 11 sloganıyla yola çıkıp her maç 6-7 oyuncunun dışında aday kadronun sürekli değiştirildiği bir Milli Takım görüyoruz. Milli Takım'a Sergen Yalçın veya Abdullah Avcı profilinde teknik adam lazım. "Almanım" edasıyla tepeden bakan değil, idare edecek ve dengeleri yönetecek hoca.
        (Ulaş ÖZDEMİR)

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        Üvey anne
        Haberler Spor Takvim’in usta yazarları A Milli Takım’ın geleceğini değerlendirdi: Kuntz’la geleceğimiz yok
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