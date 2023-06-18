Takvim’in usta yazarları A Milli Takım’ın geleceğini değerlendirdi: Kuntz’la geleceğimiz yok

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı son dakikada attığı golle mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı deplasmanda yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ancak; ortaya konan futbol nedeniyle teknik direktör Stefan Kuntz'a eleştiriler vardı. Alman teknik adamın oynattığı futbol, otoriteleri ve taraftarları tatmin etmedi. FIFA sıralamasında 132. sırada olan rakibimiz karşısında 90 dakika boyunca zorlandık. Rakibimiz Letonya'ya, 2.61 gol beklentisi şansı verdik. TAKVIM'IN usta yazarlarına Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli takımın geleceğini sorduk. İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ulaş Özdemir'in ortak görüşü "Stefan Kuntz ile geleceğimiz yok" şeklinde...
17 MAÇTA 11 GALİBİYET 4 YENİLGİ
A Milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 17 kez görev yaptığı Ay- Yıldızlı ekipte 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı. 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
MİLLİ TAKIM GELİŞMİYOR
Kuntz'la bir geleceğimiz yok. İyi bir insan olabilir ama milli takımın gelişiminde bir katkısı olmadığını düşünüyorum. Oynattığı futbol tatmin etmiyor. Türk Milli Takımı'nın ruhunu sahada göremiyoruz. Bunu ancak bir Türk teknik adam ile yapabiliriz. Bence Stefan Kuntz'un milli takım kariyeri uzun vadeli olmayacaktır. (Evren TURHAN)