Basketbol Süper Ligi final serisinde Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda 83-74 Anadolu Efes şampiyon oldu

Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında karşılaştı. İlk iki maçı kazanan Efes, heyecanlı geçen maçta 83-74 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. İlk çeyrekte Efes'te Larkin ve Micic, Karşıyaka'da ise Vitto Brown ve McCollum etkiliydi. Efes, bu çeyreği 28-27 önde bitirdi. Maçın ikinci çeyreğinin başında rakibine sayı şansı tanımayan Karşıyaka'ya Efes, 8-0'lık seriyle cevap verdi. Efes, devreyi de 48-46 üstün geçti. Üçüncü çeyrekte bir ara farkı 8 sayıya çıkaran Efes, son 4 dakikasına 71-71 girilen maçta Micic'in etkili oyunuyla 83-74 güldü. Efes'te Micic 29, Larkin 15, Karşıyaka'da ise Vitto 21, McCollum da 18 sayı üretti. Gelecek sezon için Erdem Can ile anlaşan Efes, Pana ile el sıkışan Ergin Ataman'a kupa ile veda etmiş oldu.

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