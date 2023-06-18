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    Beşiktaş'ta Lenglet sürprizi! Kartal Barcelona’nın stoperini transfer etmekte kararlı...

    Beşiktaş Sportif B Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona’nın 28 yaşındaki stoperini transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Lenglet oynadığı 35 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

    Lenglet sürprizi

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüşme gerçekleştirdi.

    Bu görüşmede 4-5 oyuncunun ismi gündeme geldi. Gündeme gelen isimlerden biri de geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Clement Lenglet... 28 yaşındaki Fransız stoperin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 1.86 boyundaki yıldız oyuncu geride kalan sezonda 35 karşılaşmada forma giydi.

    LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR
    Lenglet oynadığı 35 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Tottenham ve Barcelona dışında Nancy ve Sevilla'da da forma giyen Lenglet 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev aldı.
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        Üvey anne
        Haberler Spor Beşiktaş'ta Lenglet sürprizi! Kartal Barcelona’nın stoperini transfer etmekte kararlı...
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