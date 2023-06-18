Aslan’a Weghorst teklifi! Beşiktaş'ta kısa sürede iz bırakan Weghorst Türkıye'ye sıcak bakıyor...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek için PSG ile temaslarını sıklaştıran Cimbom'a menajerler aracılığıyla da isimler önerilirken, gündeme son gelen golcü ise Wout Weghorst oldu.
MENAJERİ ASLAN'A ÖNERDİ
Bonservisi İngiliz ekibi Burnley'de bulunan Hollandalı golcünün menajerinin Galatasaray ile temas kurduğu ve son olarak Manchester United'da kiralık oynayan Weghorst'un transferini önerdiği öğrenildi. Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Manchester United'da ise 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi ve beklentilerin altında kaldı.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
30 yaşındaki Weghorst'un Burnley ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 14 milyon euro değer biçilen Hollandalı, geçen sezon Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Wout Weghorst, bu maçlarda 9 gol, 4 asiste imza atmış ve daha sonra da United'ın yolunu tutmuştu. Daha önce Wolfsburg, AZ Alkmaar, Heracles, Emmen ve Willem formalarını da terleten Weghorst'un kariyerinde ise toplamda 458 maçta 177 gol ve 56 asisti bulunuyor.