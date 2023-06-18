Aslan’a Weghorst teklifi! Beşiktaş'ta kısa sürede iz bırakan Weghorst Türkıye'ye sıcak bakıyor...

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

30 yaşındaki Weghorst'un Burnley ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 14 milyon euro değer biçilen Hollandalı, geçen sezon Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Wout Weghorst, bu maçlarda 9 gol, 4 asiste imza atmış ve daha sonra da United'ın yolunu tutmuştu. Daha önce Wolfsburg, AZ Alkmaar, Heracles, Emmen ve Willem formalarını da terleten Weghorst'un kariyerinde ise toplamda 458 maçta 177 gol ve 56 asisti bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN