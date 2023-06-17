Galatasaray McKennie için harekete geçti! Yıldız isim için kiralama ve satın alma seçenekleri masada...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmak için düğmeye basarken, öncelikli ismin bonservisi Juventus'ta bulunan Birleşik Amerikalı futbolcu Weston McKennie olduğu öğrenildi.
BURUK ÇOK İSTİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan'ın alternatifli bir kadroya sahip olmasını isteyen teknik direktör Okan Buruk'un, takımın sistemine en uygun isim olduğunu düşündüğü 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda görmeyi çok istediği ve yönetimden de bu yönde talepte bulunduğu ortaya çıktı. Galatasaray, yıldız isim için hem kiralama hem de bonservisiyle satın alma opsiyonlarını değerlendirecek.