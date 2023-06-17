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    Galatasaray McKennie için harekete geçti! Yıldız isim için kiralama ve satın alma seçenekleri masada...

    Teknik direktör Okan Buruk, transferde öncelikli ismi belirledi. G.Saray’ın teknik patronu, bonservisi Juventus’ta olan Birleşik Amerikalı orta saha oyuncusu Weston McKennie’yi yönetimden istedi. Yıldız isim için, kiralama ve satın alma seçenekleri masada...

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    McKennie’yi istiyorum
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    Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

    Sarı-Kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmak için düğmeye basarken, öncelikli ismin bonservisi Juventus'ta bulunan Birleşik Amerikalı futbolcu Weston McKennie olduğu öğrenildi.



    BURUK ÇOK İSTİYOR
    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan'ın alternatifli bir kadroya sahip olmasını isteyen teknik direktör Okan Buruk'un, takımın sistemine en uygun isim olduğunu düşündüğü 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda görmeyi çok istediği ve yönetimden de bu yönde talepte bulunduğu ortaya çıktı. Galatasaray, yıldız isim için hem kiralama hem de bonservisiyle satın alma opsiyonlarını değerlendirecek.



        JUVENTUS SICAK BAKIYOR
        Serie A devi Juventus, 1.83 boyundaki futbolcuyu geride bıraktığımız sezon İngiliz ekibi Leeds United'a kiralamıştı. Leeds formasıyla 20 maça çıkan futbolcu, takımına 1 asistlik katkıda bulundu. 20 milyon euro değer biçilen McKennie'nin kiralanmasına Juventus sıcak bakıyor. Merkez orta saha, sağ açık ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen Mckennie, daha önce Alman ekibi Schalke'de de oynadı.

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        Haberler Spor Galatasaray McKennie için harekete geçti! Yıldız isim için kiralama ve satın alma seçenekleri masada...
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