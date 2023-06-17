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    Fenerbahçe'den Riccardo Orsolini hamlesi! İşte Orsolini için milyonluk teklif...

    La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe’nin sağ kanat oyuncusu Orsolini için Bologna’ya 9 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. İtalyan kulübü ise 12-15 milyon arası bir gelir hedefliyor.

    Orsolini için 9 milyon Euro

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini için transfer girişimlerine başlamıştı.

    İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu hamlenin ayrıntılarını yazdı. La Gazzetta dello Sport gazetesi Fenerbahçe'nin Bologna'ya Orsolini'nin bonservisi için 9 milyon Euro teklif yaptığı yazdı.

    Haberin devamında Bologna'nın Orsolini'nin satışından 12-15 milyon Euro arasında bir gelir beklediği de ifade edildi. Ancak; Orsolini'nin Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Bu bakımdan Bologna gelir elde etmek için oyuncusunu bir şekilde elden çıkarmak zorunda.

    Fenerbahçe ile Bologna arasında görüşmelerin devam ettiği, bu oyuncuyu özellikle Kanarya'nın başına geçmesi beklenen Vincenzo Montella'nın istediği de gelen haberler arasında. 26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Orsolini sağ kanat dışında sol kanat ve orta sahanın sağında da görev yapıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Riccardo Orsolini hamlesi! İşte Orsolini için milyonluk teklif...
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