Haberin devamında Bologna'nın Orsolini'nin satışından 12-15 milyon Euro arasında bir gelir beklediği de ifade edildi. Ancak; Orsolini'nin Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Bu bakımdan Bologna gelir elde etmek için oyuncusunu bir şekilde elden çıkarmak zorunda.

Fenerbahçe ile Bologna arasında görüşmelerin devam ettiği, bu oyuncuyu özellikle Kanarya'nın başına geçmesi beklenen Vincenzo Montella'nın istediği de gelen haberler arasında. 26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Orsolini sağ kanat dışında sol kanat ve orta sahanın sağında da görev yapıyor.