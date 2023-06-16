Galatasaray'da transfer harekatı! Icardı giderse ilk aday Depay...

88 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Menajeri ile temas kuran Galatasaray, oyuncunun şartlarını masaya yatırdı. Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız golcü geçen sezon 13 karşılaşmada forma giydi, 5 kez de fileleri havalandırdı.