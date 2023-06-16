Galatasaray'da transfer harekatı! Icardı giderse ilk aday Depay...

Galatasaray'da golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da öncelik Mauro Icardi'de...
Geride kalan sezonda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Icardi'nin bonservisini almak isteyen Cimbom, PSG ile temaslarını sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcü ile yeni sezon için anlaşamaması durumunda ise bir başka yıldız golcüyle yoluna devam etmeyi planlıyor. Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı golcü Memphis Depay'ı renklerine katmak istiyor.