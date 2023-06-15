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    • Spor
    • 15.06.2023 20:47
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    • 15.06.2023 20:47
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    Medvedev çim kort sezonuna yenilgiyle başladı

    Tek erkeklerde dünya 3 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, katıldığı Libema Açık turnuvasına erken veda etti.

    Medvedev çim kort sezonuna yenilgiyle başladı
    Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasına katılan 27 yaşındaki Medvedev, ilk turda dünya 52 numarası Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı.

    Mannarino, bu sezon ilk kez çim kort turnuvasına çıkan Medvedev'i 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.

    Fransız tenisçi, Jordan Thompson-Milos Raonic eşleşmesini geçen tarafla çeyrek finalde karşılaşacak.
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